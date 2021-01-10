https://ria.ru/20210110/zhaparov-1592492800.html
Жапаров пообещал не допустить политических гонений
Жапаров пообещал не допустить политических гонений
Побеждающий на выборах президента Киргизии кандидат Садыр Жапаров пообещал вывести республику из кризиса в течение ближайших двух-трех лет. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:01
2021-01-10T20:01
2021-01-10T20:29
садыр жапаров
президентские выборы в киргизии — 2021
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Побеждающий на выборах президента Киргизии кандидат Садыр Жапаров пообещал вывести республику из кризиса в течение ближайших двух-трех лет.По словам Жапарова, он не допустит в стране политических гонений, но и не будет "укрывать тех, кто нарушил закон"."Политическая реформа должна закончиться до 1 июня", - сказал Жапаров на пресс-конференции.По утверждению Жапарова, он сам не ожидал, что по предварительным итогам голосования получит почти 80% голосов. "Я думал, будет 60-65%", - уточнил он.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html
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садыр жапаров, президентские выборы в киргизии — 2021, киргизия, в мире
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости.
Побеждающий на выборах президента Киргизии
кандидат Садыр Жапаров
пообещал вывести республику из кризиса в течение ближайших двух-трех лет.
"Республика находится в тяжелейшем положении. Но мы выведем ее из кризиса в течение ближайших двух-трех лет", - заявил он на пресс-конференции в воскресенье.
По словам Жапарова, он не допустит в стране политических гонений, но и не будет "укрывать тех, кто нарушил закон".
"Я не держу зла на своих оппонентов и на тех, кто всеми способами пытался воспрепятствовать воле народа. Мы вместе должны сделать Киргизию великой и процветающей", - сказал кандидат.
"Политическая реформа должна закончиться до 1 июня", - сказал Жапаров на пресс-конференции.
По утверждению Жапарова, он сам не ожидал, что по предварительным итогам голосования получит почти 80% голосов. "Я думал, будет 60-65%", - уточнил он.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.