https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592432932.html

Зеленский мог привиться российской вакциной, заявил депутат Рады

Зеленский мог привиться российской вакциной, заявил депутат Рады

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T02:52

2021-01-10T02:52

2021-01-10T02:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

дмитрий кулеба

илья кива

евросоюз

владимир зеленский

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Зеленского уличили в тайном использовании российской вакцины

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от COVID-19. Парламентарий выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса — самая эффективная на сегодняшний день. Он не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь.Кива также добавил, что позиция Зеленского по борьбе с пандемией COVID-19 "каждый день забирает сотни жизней", из-за чего украинцы "проклинают" главу государства.Как подчеркивал украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. По его словам, сейчас речи о закупке препарата не идет. В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием Москвы против Киева.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" — это преступление, а виновные должны понести ответственность.

https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592287911.html

https://ria.ru/20210103/kontrakt-1591904962.html

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