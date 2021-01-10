https://ria.ru/20210110/turbulentnost-1592487881.html

Разбившийся в Индонезии Boeing оказался в зоне сильной турбулентности

Разбившийся в Индонезии Boeing оказался в зоне сильной турбулентности

Разбившийся в Индонезии самолет авиакомпании Sriwijaya Air попал в зону сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T18:43

2021-01-10T18:43

2021-01-10T20:17

крушение индонезийского boeing 737-500

boeing 737

джакарта

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592439966_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_035cc0278706a5b011c7d5b76c62023d.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Разбившийся в Индонезии самолет авиакомпании Sriwijaya Air попал в зону сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади."Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 километров от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — Прим. ред.) были дождевые облака с температурой у верхней границы в минус 70 градусов. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность", — приводит слова эксперта издание Detik News.Он также отметил, что, по данным метеонаблюдений, взлет лайнера могла осложнить гроза, сопровождаемая молниями. По словам Сэптиади, такие условия могут быть пригодными для полета, однако осложняют задачу пилотов. К тому же специалист указал на вероятные трудности с боковым ветром, так как его направление постоянно менялось.Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду близ острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не называются.

https://ria.ru/20210110/krushenie-1592460729.html

https://ria.ru/20210110/samolet-1592452698.html

джакарта

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, boeing 737, джакарта, индонезия, в мире