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https://ria.ru/20210110/turbulentnost-1592487881.html
Разбившийся в Индонезии Boeing оказался в зоне сильной турбулентности
Разбившийся в Индонезии Boeing оказался в зоне сильной турбулентности
Разбившийся в Индонезии самолет авиакомпании Sriwijaya Air попал в зону сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T18:43
2021-01-10T20:17
крушение индонезийского boeing 737-500
boeing 737
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Разбившийся в Индонезии самолет авиакомпании Sriwijaya Air попал в зону сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади."Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 километров от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — Прим. ред.) были дождевые облака с температурой у верхней границы в минус 70 градусов. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность", — приводит слова эксперта издание Detik News.Он также отметил, что, по данным метеонаблюдений, взлет лайнера могла осложнить гроза, сопровождаемая молниями. По словам Сэптиади, такие условия могут быть пригодными для полета, однако осложняют задачу пилотов. К тому же специалист указал на вероятные трудности с боковым ветром, так как его направление постоянно менялось.Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду близ острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не называются.
https://ria.ru/20210110/krushenie-1592460729.html
https://ria.ru/20210110/samolet-1592452698.html
джакарта
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крушение индонезийского boeing 737-500, boeing 737, джакарта, индонезия, в мире

Разбившийся в Индонезии Boeing оказался в зоне сильной турбулентности

18:43 10.01.2021 (обновлено: 20:17 10.01.2021)
 
© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana PutraПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana Putra
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Разбившийся в Индонезии самолет авиакомпании Sriwijaya Air попал в зону сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.
"Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 километров от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — Прим. ред.) были дождевые облака с температурой у верхней границы в минус 70 градусов. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность", — приводит слова эксперта издание Detik News.
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 13:58
Названа возможная причина крушения Boeing 737-500
Он также отметил, что, по данным метеонаблюдений, взлет лайнера могла осложнить гроза, сопровождаемая молниями. По словам Сэптиади, такие условия могут быть пригодными для полета, однако осложняют задачу пилотов. К тому же специалист указал на вероятные трудности с боковым ветром, так как его направление постоянно менялось.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду близ острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не называются.
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 12:26
Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500Boeing 737ДжакартаИндонезияВ мире
 
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