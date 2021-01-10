Разбившийся в Индонезии Boeing оказался в зоне сильной турбулентности
18:43 10.01.2021 (обновлено: 20:17 10.01.2021)
© REUTERS / Antara Foto/Aditya Pradana PutraПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Разбившийся в Индонезии самолет авиакомпании Sriwijaya Air попал в зону сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.
"Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 километров от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — Прим. ред.) были дождевые облака с температурой у верхней границы в минус 70 градусов. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность", — приводит слова эксперта издание Detik News.
Он также отметил, что, по данным метеонаблюдений, взлет лайнера могла осложнить гроза, сопровождаемая молниями. По словам Сэптиади, такие условия могут быть пригодными для полета, однако осложняют задачу пилотов. К тому же специалист указал на вероятные трудности с боковым ветром, так как его направление постоянно менялось.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду близ острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не называются.