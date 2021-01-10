https://ria.ru/20210110/tsifrovizatsiya-1592429303.html
Специалист научил, как перевести в цифру старые фото и видео
Специалист научил, как перевести в цифру старые фото и видео
Есть масса приложений, с помощью которых можно оцифровать фотографии, восстановить цвет, и, в целом, их "осовременить". Этот процесс можно выполнить в несколько РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T01:11
2021-01-10T01:11
2021-01-10T01:11
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
фотография
технологии
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Есть масса приложений, с помощью которых можно оцифровать фотографии, восстановить цвет, и, в целом, их "осовременить". Этот процесс можно выполнить в несколько кликов, что намного проще, чем десять лет назад, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Программы есть в любом цифровом маркетплейсе — сначала надо отсканировать или сфотографировать материал, а затем применить необходимый режим в зависимости от ваших требований."Таким образом возможно очистить от помех старые цветные фотографии и видеоматериал, восстановить старые черно-белые элементы в фото и видео, а также придать цвет черно-белым медиаэлементам", — резюмировал Щельцин.
https://ria.ru/20200813/1575723698.html
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, фотография, технологии