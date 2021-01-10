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Специалист научил, как перевести в цифру старые фото и видео
Специалист научил, как перевести в цифру старые фото и видео
Есть масса приложений, с помощью которых можно оцифровать фотографии, восстановить цвет, и, в целом, их "осовременить". Этот процесс можно выполнить в несколько РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T01:11
2021-01-10T01:11
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
фотография
технологии
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Есть масса приложений, с помощью которых можно оцифровать фотографии, восстановить цвет, и, в целом, их "осовременить". Этот процесс можно выполнить в несколько кликов, что намного проще, чем десять лет назад, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Программы есть в любом цифровом маркетплейсе — сначала надо отсканировать или сфотографировать материал, а затем применить необходимый режим в зависимости от ваших требований."Таким образом возможно очистить от помех старые цветные фотографии и видеоматериал, восстановить старые черно-белые элементы в фото и видео, а также придать цвет черно-белым медиаэлементам", — резюмировал Щельцин.
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, фотография, технологии

Специалист научил, как перевести в цифру старые фото и видео

01:11 10.01.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaСтарый фотоаппарат
Старый фотоаппарат - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Есть масса приложений, с помощью которых можно оцифровать фотографии, восстановить цвет, и, в целом, их "осовременить". Этот процесс можно выполнить в несколько кликов, что намного проще, чем десять лет назад, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Сегодня обработка графических изображений может быть простой и приятной. Основным инструментом в программах выступает искусственный интеллект, который помогает не только распознать номер машины или лицо в толпе, но и воссоздать повреждённые фрагменты на любом медиаконтенте", — отметил специалист.
Программы есть в любом цифровом маркетплейсе — сначала надо отсканировать или сфотографировать материал, а затем применить необходимый режим в зависимости от ваших требований.
"Таким образом возможно очистить от помех старые цветные фотографии и видеоматериал, восстановить старые черно-белые элементы в фото и видео, а также придать цвет черно-белым медиаэлементам", — резюмировал Щельцин.
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РоссияАНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинФотографияТехнологии
 
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