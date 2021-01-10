Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210110/sanktsii-1592456948.html
Лукашенко назвал цель западных санкций против Белоруссии
Лукашенко назвал цель западных санкций против Белоруссии
Западные санкции против Белоруссии нацелены на то, чтобы подобраться к России, она будет следующей, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:05
2021-01-10T13:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Западные санкции против Белоруссии нацелены на то, чтобы подобраться к России, она будет следующей, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".Отвечая на вопрос, почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Белоруссии, Лукашенко сказал: "Чтоб ближе подобраться к вам". "Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", - заявил белорусский лидер.Сенат Конгресса США 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии". На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и иных должностных лиц Белоруссии, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, активно участвовали в якобы противоправных действиях в отношении СМИ и граждан республики после выборов президента.ЕС в конце декабря ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210110/druzhba-1592454496.html
https://ria.ru/20210107/lukashenko-1592228614.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_ea243c2f50833005e92376bce484a1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко назвал цель западных санкций против Белоруссии

13:05 10.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Западные санкции против Белоруссии нацелены на то, чтобы подобраться к России, она будет следующей, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
Отвечая на вопрос, почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Белоруссии, Лукашенко сказал: "Чтоб ближе подобраться к вам". "Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", - заявил белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 12:40
Лукашенко признался, что кроме Путина у него друзей нет
Сенат Конгресса США 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии". На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и иных должностных лиц Белоруссии, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, активно участвовали в якобы противоправных действиях в отношении СМИ и граждан республики после выборов президента.
ЕС в конце декабря ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 12:56Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния