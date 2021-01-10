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Лукашенко назвал цель западных санкций против Белоруссии
Лукашенко назвал цель западных санкций против Белоруссии
Западные санкции против Белоруссии нацелены на то, чтобы подобраться к России, она будет следующей, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:05
2021-01-10T13:05
2021-01-10T13:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Западные санкции против Белоруссии нацелены на то, чтобы подобраться к России, она будет следующей, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".Отвечая на вопрос, почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Белоруссии, Лукашенко сказал: "Чтоб ближе подобраться к вам". "Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", - заявил белорусский лидер.Сенат Конгресса США 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии". На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и иных должностных лиц Белоруссии, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, активно участвовали в якобы противоправных действиях в отношении СМИ и граждан республики после выборов президента.ЕС в конце декабря ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Западные санкции против Белоруссии
нацелены на то, чтобы подобраться к России, она будет следующей, заявил президент республики Александр Лукашенко
в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
Отвечая на вопрос, почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Белоруссии, Лукашенко сказал: "Чтоб ближе подобраться к вам". "Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", - заявил белорусский лидер.
Сенат Конгресса США
21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии". На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и иных должностных лиц Белоруссии, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, активно участвовали в якобы противоправных действиях в отношении СМИ и граждан республики после выборов президента.
ЕС в конце декабря ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко.
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