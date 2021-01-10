https://ria.ru/20210110/oruzhie-1592476487.html

National Interest оценил мощь тактического ядерного оружия России

National Interest оценил мощь тактического ядерного оружия России

Журналист Марк Эпископос в статье для The National Interest оценил запасы тактического ядерного оружия России. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:33

2021-01-10T16:33

2021-01-10T16:56

россия

ту-22м3м

калибр

ту-22м3

нато

ссср

безопасность

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист Марк Эпископос в статье для The National Interest оценил запасы тактического ядерного оружия России.По его словам, широко распространено мнение, будто у России есть от трех до шести тысяч ядерных боеголовок — то есть меньше, чем у СССР. Однако это не так: у России больше всего тактических ядерных боеголовок в мире. Как указывает автор публикации, сложность заключается в количественной оценке арсеналов — универсального технического разделения на "тактические" и "стратегические" боеголовки нет.Эти термины, по его словам, являются грубым и приблизительным обозначением того, что оружие должно делать. Стратегическая боеголовка используется против инфраструктуры противника, например городов или командных центров. Тактические боеголовки используются на поле боя как часть продолжения военных действий. Четкой границы между этими классами нет. Кроме того, у разных стран свои стандарты.Как напомнил Эпископос, крупнейшим обладателем ядерного оружия в России является Военно-морской флот: на его вооружении крылатые ракеты "Калибр", которые можно использовать на судах, в том числе подлодках и фрегатах класса "Адмирал Горшков". На второе место автор статьи поставил ВВС с бомбардировщиками Ту-22М3 и Ту-22М3М. Особую угрозу, по его словам, представляет ракета "Кинжал", так как ее трудно перехватить. Грядущее поколение ядерных ракет будет нести бомбардировщик ПАК-ДА. Кроме того, эксперт напомнил и о модернизации сухопутных войск "Искандерами-М". Он отметил, что этот список далеко не исчерпывающий. Кроме того, запасы тактического оружия России являются заслоном от вооруженных сил НАТО. Тактические ядерные боеголовки будут самым эффективным средством России для защиты своих границ и интересов безопасности, заключил эксперт.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210110/pvo-1592455238.html

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россия

ссср

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россия, ту-22м3м, калибр, ту-22м3, нато, ссср, безопасность