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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592487522.html
В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом COVID-19
В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом COVID-19
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней заявили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T18:40
2021-01-10T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 10 янв — РИА Новости. Специалисты японского Национального института инфекционных болезней заявили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.Новый штамм обнаружили 6 января у четырех человек, прилетевших 2 января из Бразилии.По данным института, "новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности" (контагиозность — свойство инфекции передаваться от больного организма здоровому). Как уточнило, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, можно говорить о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.На имеющейся в пресс-релизе иллюстрации уточняется, что в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время в новой мутации отсутствуют так называемые выпадения аминокислот в ряде позиций.По данным японских СМИ, один из инфицированных — мужчина в возрасте около 40 лет — госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка — повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса распространяется быстрее и требует большей осторожности. Хотя этот штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, юар, бразилия, япония, в мире

В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом COVID-19

18:40 10.01.2021 (обновлено: 21:16 10.01.2021)
 
© REUTERS / Issei KatoПризыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение
Призыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Issei Kato
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ТОКИО, 10 янв — РИА Новости. Специалисты японского Национального института инфекционных болезней заявили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.
Новый штамм обнаружили 6 января у четырех человек, прилетевших 2 января из Бразилии.
По данным института, "новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности" (контагиозность — свойство инфекции передаваться от больного организма здоровому). Как уточнило, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, можно говорить о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.
На имеющейся в пресс-релизе иллюстрации уточняется, что в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время в новой мутации отсутствуют так называемые выпадения аминокислот в ряде позиций.

"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", — подчеркивается в пресс-релизе.

По данным японских СМИ, один из инфицированных — мужчина в возрасте около 40 лет — госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка — повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.
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В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса распространяется быстрее и требует большей осторожности. Хотя этот штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЮАРБразилияЯпонияВ мире
 
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