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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592449558.html
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:34
2021-01-10T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Еврейская автономная область - 0,3%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу

11:34 10.01.2021 (обновлено: 11:35 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Еврейская автономная область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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