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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592449156.html
В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса
В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 22 851 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:32
2021-01-10T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 851 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Это минимальный показатель с 19 ноября, хотя специалисты связывают снижение заболеваемости с уменьшением числа тестов в новогодние праздники и предупреждают, что пик пандемии еще не пройден.Умерли за сутки 456 человек, выписались из больниц — 24 080. Новые случаи выявили в 83 регионах. Прироста заболеваемости нет в Ненецком автономном округе и уже третий день подряд — на Чукотке. В Москве зафиксировали 4216 новых случаев (почти на 700 меньше, чем днем ранее), в Санкт-Петербурге — 3010, в Подмосковье — 1292, в Нижегородской области — 472, в Воронежской — 390, в Ростовской — 389, в Свердловской — 387, в Красноярском крае — 318, в Вологодской области — 304. Меньше всего инфицированных выявили за сутки в Еврейской автономной области (12), Магаданской области (24) и Туве (27).Накануне сообщалось о 23 309 новых случаях COVID-19. Темп прироста остается на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 401 954, умерли за все время 61 837 человек, вылечились — 2 778 889.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 87,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 90 миллионам. Умерли 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — 21,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса

11:32 10.01.2021 (обновлено: 12:38 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 851 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Это минимальный показатель с 19 ноября, хотя специалисты связывают снижение заболеваемости с уменьшением числа тестов в новогодние праздники и предупреждают, что пик пандемии еще не пройден.
Умерли за сутки 456 человек, выписались из больниц — 24 080.
Новые случаи выявили в 83 регионах. Прироста заболеваемости нет в Ненецком автономном округе и уже третий день подряд — на Чукотке.
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В Москве зафиксировали 4216 новых случаев (почти на 700 меньше, чем днем ранее), в Санкт-Петербурге — 3010, в Подмосковье — 1292, в Нижегородской области — 472, в Воронежской — 390, в Ростовской — 389, в Свердловской — 387, в Красноярском крае — 318, в Вологодской области — 304.
Меньше всего инфицированных выявили за сутки в Еврейской автономной области (12), Магаданской области (24) и Туве (27).
Накануне сообщалось о 23 309 новых случаях COVID-19. Темп прироста остается на уровне 0,7 процента.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 401 954, умерли за все время 61 837 человек, вылечились — 2 778 889.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 87,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 90 миллионам. Умерли 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — 21,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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