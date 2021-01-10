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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592430859.html
В США ожидают новую вспышку COVID-19 после беспорядков в Капитолии
В США ожидают новую вспышку COVID-19 после беспорядков в Капитолии
Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что штурм Капитолия, вероятно, вызовет новую вспышку коронавируса по всей... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T01:09
2021-01-10T01:09
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что штурм Капитолия, вероятно, вызовет новую вспышку коронавируса по всей стране."Затем эти люди на машинах, поездах и самолетах отправляются домой по всей стране. Так что я действительно думаю, что это событие, которое, вероятно, приведет к значительному распространению (коронавируса - ред.)", - отметил он.Редфилд заявил, что ожидает сохранения высоких показателей смертности в ближайшее время."Мы продолжим видеть 2500–5000 смертей в день. Ситуация будет ухудшаться в течение января и, вероятно, отчасти в феврале, прежде чем начнет улучшаться", - подчеркнул он.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в результате протестов погибли пять человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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капитолий, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В США ожидают новую вспышку COVID-19 после беспорядков в Капитолии

01:09 10.01.2021
 
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что штурм Капитолия, вероятно, вызовет новую вспышку коронавируса по всей стране.
"Я думаю, следует ожидать, что это приведет к ещё одному всплеску (заболеваемости - ред.). У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию", - приводит слова Редфилда издание Sacramento Bee.
"Затем эти люди на машинах, поездах и самолетах отправляются домой по всей стране. Так что я действительно думаю, что это событие, которое, вероятно, приведет к значительному распространению (коронавируса - ред.)", - отметил он.
Редфилд заявил, что ожидает сохранения высоких показателей смертности в ближайшее время.
"Мы продолжим видеть 2500–5000 смертей в день. Ситуация будет ухудшаться в течение января и, вероятно, отчасти в феврале, прежде чем начнет улучшаться", - подчеркнул он.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в результате протестов погибли пять человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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