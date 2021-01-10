https://ria.ru/20210110/konfrontatsiya-1592495775.html
Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации
Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации
Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:32
2021-01-10T20:32
2021-01-10T20:32
антониу гутерреш
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.Первое заседание ГА ООН состоялось 10 января 1946 года в зале Вестминстерского дворца в Лондоне.
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