https://ria.ru/20210110/konfrontatsiya-1592495775.html

Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации

Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации

Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T20:32

2021-01-10T20:32

2021-01-10T20:32

антониу гутерреш

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ООН, 10 янв – РИА Новости. Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.Первое заседание ГА ООН состоялось 10 января 1946 года в зале Вестминстерского дворца в Лондоне.

https://ria.ru/20201217/gonka-1589729054.html

лондон

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2021

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антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, лондон, оон, в мире