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Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации
Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации
Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:32
2021-01-10T20:32
антониу гутерреш
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.Первое заседание ГА ООН состоялось 10 января 1946 года в зале Вестминстерского дворца в Лондоне.
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антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, лондон, оон, в мире

Генсек ООН заявил о возвращении ядерной конфронтации

20:32 10.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.
Первое заседание ГА ООН состоялось 10 января 1946 года в зале Вестминстерского дворца в Лондоне.
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17 декабря 2020, 16:06Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин заявил, что в мире идет гонка вооружений

"Геополитическая напряженность нарастает. Угроза распространения ядерного оружия и конфронтация вернулась", - сказал Гутерреш.

 
Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНЛондонООНВ мире
 
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