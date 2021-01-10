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В Татарстане завели дело после массовой драки
В Татарстане завели дело после массовой драки
Уголовное дело после массовой драки возбуждено в Зеленодольске в Татарстане, трое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости старший помощник регионального... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:27
2021-01-10T12:27
зеленодольск
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Уголовное дело после массовой драки возбуждено в Зеленодольске в Татарстане, трое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости старший помощник регионального прокурора Руслан Галиев.В соцсетях ранее было размещено видео с дракой, в которой участвовали примерно 30-40 человек.По его словам, расследование контролируется городской прокуратурой.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате драки нет – за медицинской помощью никто не обращался, среди участников конфликта нет несовершеннолетних.
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зеленодольск, происшествия

В Татарстане завели дело после массовой драки

12:27 10.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Уголовное дело после массовой драки возбуждено в Зеленодольске в Татарстане, трое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости старший помощник регионального прокурора Руслан Галиев.
В соцсетях ранее было размещено видео с дракой, в которой участвовали примерно 30-40 человек.
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"По факту массовой драки в Зеленодольске возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". В качестве подозреваемых задержаны трое участников. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося", - сказал Галиев.
По его словам, расследование контролируется городской прокуратурой.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате драки нет – за медицинской помощью никто не обращался, среди участников конфликта нет несовершеннолетних.
 
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