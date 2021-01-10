https://ria.ru/20210110/draka-1592452814.html

В Татарстане завели дело после массовой драки

В Татарстане завели дело после массовой драки

Уголовное дело после массовой драки возбуждено в Зеленодольске в Татарстане, трое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости старший помощник регионального... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:27

2021-01-10T12:27

2021-01-10T12:27

зеленодольск

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Уголовное дело после массовой драки возбуждено в Зеленодольске в Татарстане, трое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости старший помощник регионального прокурора Руслан Галиев.В соцсетях ранее было размещено видео с дракой, в которой участвовали примерно 30-40 человек.По его словам, расследование контролируется городской прокуратурой.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате драки нет – за медицинской помощью никто не обращался, среди участников конфликта нет несовершеннолетних.

https://rsport.ria.ru/20210107/ubiystvo-1592235529.html

зеленодольск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленодольск, происшествия