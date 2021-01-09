https://ria.ru/20210109/trump-1592368569.html

Politico рассказала о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter

Politico рассказала о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter

Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, пишет газета... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T07:22

2021-01-09T07:22

2021-01-09T10:15

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации.По словам источника, Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта и "в срочном порядке пытается выяснить, какие у него есть варианты".Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, капитолий, дональд трамп, youtube, вашингтон (город), сша, twitter, в мире