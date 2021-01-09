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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/trump-1592368569.html
Politico рассказала о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter
Politico рассказала о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter
Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, пишет газета... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:22
2021-01-09T10:15
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации.По словам источника, Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта и "в срочном порядке пытается выяснить, какие у него есть варианты".Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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facebook, капитолий, дональд трамп, youtube, вашингтон (город), сша, twitter, в мире

Politico рассказала о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter

07:22 09.01.2021 (обновлено: 10:15 09.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации.
По словам источника, Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта и "в срочном порядке пытается выяснить, какие у него есть варианты".
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.
Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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