Politico рассказала о реакции Трампа на блокировку его аккаунта в Twitter
07:22 09.01.2021 (обновлено: 10:15 09.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter заморозил его учетную запись на постоянной основе, пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации.
По словам источника, Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта и "в срочном порядке пытается выяснить, какие у него есть варианты".
Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.
Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.