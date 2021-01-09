КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
СЕУЛ, 9 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на восьмом съезде партии заявил, что КНДР может "начать заново" развитие отношений с Южной Кореей, но для этого та должна активно выполнять межкорейские договоренности, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
КНДР с 5 января проводит съезд Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и уже четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущие пять лет.
Ким Чен Ын заявил, что возродятся межкорейские отношения или нет, "целиком" зависит от поведения самой Южной Кореи, она получит "ровно столько, сколько заслужит своими стараниями и вкладом".
"В докладе подчеркнуто, что теперь уже нет необходимости как раньше односторонне по-доброму относиться к Южной Корее, а нужно обращаться с ней в зависимости от того, насколько она ответит на требования партии КНДР, насколько будет выполнять межкорейские договоренности… Если Южная Корея будет строго контролировать и исключит ненормальное и играющее против объединения поведение, то откроется новый путь восстановления межкорейских отношений, основанный на доверии и примирении", - говорится в сообщении ЦТАК.
Лидер КНДР заявил, что в зависимости от поведения Юга Северная Корея готова в ближайшее же время вернуться на три года назад и "начать заново" исполнение "заветного желания" о благополучии и мире единой нации.
Отношения КНДР с Южной Кореей зашли в тупик после неудачных саммитов КНДР и США и приостановки процесса денуклеаризации. Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Были разорваны межкорейские военные горячие линии, а также специальная линия связи между высшим руководством двух стран. В июне КНДР также взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. В сентябре сообщалось, что президент РК Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын все-таки обменялись после этого парой писем, но до настоящей нормализации отношений пока далеко.