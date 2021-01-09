https://ria.ru/20210109/shans-1592369212.html

КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения

КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения

Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на восьмом съезде партии заявил, что КНДР может "начать заново" развитие отношений с Южной Кореей, но для этого та должна... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T07:34

2021-01-09T07:34

2021-01-09T07:34

мун чжэ ин

ким чен ын

южная корея

кндр (северная корея)

сша

в мире

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СЕУЛ, 9 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на восьмом съезде партии заявил, что КНДР может "начать заново" развитие отношений с Южной Кореей, но для этого та должна активно выполнять межкорейские договоренности, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).КНДР с 5 января проводит съезд Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и уже четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущие пять лет.Ким Чен Ын заявил, что возродятся межкорейские отношения или нет, "целиком" зависит от поведения самой Южной Кореи, она получит "ровно столько, сколько заслужит своими стараниями и вкладом".Лидер КНДР заявил, что в зависимости от поведения Юга Северная Корея готова в ближайшее же время вернуться на три года назад и "начать заново" исполнение "заветного желания" о благополучии и мире единой нации.Отношения КНДР с Южной Кореей зашли в тупик после неудачных саммитов КНДР и США и приостановки процесса денуклеаризации. Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Были разорваны межкорейские военные горячие линии, а также специальная линия связи между высшим руководством двух стран. В июне КНДР также взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. В сентябре сообщалось, что президент РК Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын все-таки обменялись после этого парой писем, но до настоящей нормализации отношений пока далеко.

https://ria.ru/20210109/vooruzheniya-1592363451.html

https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html

южная корея

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мун чжэ ин, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире