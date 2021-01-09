https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592381353.html

В России провели более 93,2 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 93,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 93,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 268 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:32

2021-01-09T11:32

2021-01-09T11:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 93,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 268 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 268 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество