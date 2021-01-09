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В России провели более 93,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 93,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 93,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 268 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:32
2021-01-09T11:32
2021-01-09T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 93,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 268 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 268 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество