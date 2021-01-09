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В России за сутки 23 680 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 23 680 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 23 680 человек после COVID-19, за все время — 2 754 809, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:03
2021-01-09T11:03
2021-01-09T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 680 человек после COVID-19, за все время — 2 754 809, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписали 7302 человека, в Санкт-Петербурге — 1641, Подмосковье — 1502.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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