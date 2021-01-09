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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 23 680 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 23 680 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 23 680 человек после COVID-19, за все время — 2 754 809, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:03
2021-01-09T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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санкт-петербург
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 680 человек после COVID-19, за все время — 2 754 809, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписали 7302 человека, в Санкт-Петербурге — 1641, Подмосковье — 1502.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 23 680 человек выздоровели от COVID-19

11:03 09.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
Палата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 680 человек после COVID-19, за все время — 2 754 809, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 680 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 754 809", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписали 7302 человека, в Санкт-Петербурге — 1641, Подмосковье — 1502.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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