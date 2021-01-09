https://ria.ru/20210109/bol-1592360530.html

Врач назвала признаки "самоубийственной" головной боли

Врач назвала признаки "самоубийственной" головной боли

Медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр в беседе с газетой Daily Express рассказала о симптомах кластерных головных болей. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T01:56

2021-01-09T01:56

2021-01-09T14:35

боль

здоровье

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Раскрыты признаки "самоубийственной" головной боли

https://cdn24.img.ria.ru/images/75408/10/754081012_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_98071b1c3cdf9b08fc56bb1596525a04.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр в беседе с газетой Daily Express рассказала о симптомах кластерных головных болей.Подчеркивается, что этот вид головной боли встречается крайне редко — им страдает менее чем один человек из тысячи.По ее словам, боль носит односторонний характер, но может переходить на другую сторону лица.Признаком кластерных головных болей также может быть сужение зрачка, опущенное веко, заложенность или выделения из носа.Основное различие между кластерной головной болью и другими типами головной боли заключается в ее времени. Кластерные головные боли обычно носят эпизодический характер. У большинства людей кластерные головные боли возникают два раза в год. Брюэр отметила, что эксперты не знают, что именно вызывает эту проблему, она, вероятно, связана с чрезмерной активацией части мозга.

https://ria.ru/20201225/stomatolog-1590964668.html

https://ria.ru/20210108/yazyk-1592293407.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боль, здоровье, великобритания, общество