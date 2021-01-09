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Врач назвала признаки "самоубийственной" головной боли
Врач назвала признаки "самоубийственной" головной боли
Медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр в беседе с газетой Daily Express рассказала о симптомах кластерных головных болей. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T01:56
2021-01-09T01:56
2021-01-09T14:35
боль
здоровье
великобритания
общество
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Раскрыты признаки "самоубийственной" головной боли
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр в беседе с газетой Daily Express рассказала о симптомах кластерных головных болей.Подчеркивается, что этот вид головной боли встречается крайне редко — им страдает менее чем один человек из тысячи.По ее словам, боль носит односторонний характер, но может переходить на другую сторону лица.Признаком кластерных головных болей также может быть сужение зрачка, опущенное веко, заложенность или выделения из носа.Основное различие между кластерной головной болью и другими типами головной боли заключается в ее времени. Кластерные головные боли обычно носят эпизодический характер. У большинства людей кластерные головные боли возникают два раза в год. Брюэр отметила, что эксперты не знают, что именно вызывает эту проблему, она, вероятно, связана с чрезмерной активацией части мозга.
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боль, здоровье, великобритания, общество
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Медицинский директор британской
компании Healthspan Сара Брюэр в беседе с газетой Daily Express
рассказала о симптомах кластерных головных болей
.
Подчеркивается, что этот вид головной боли встречается крайне редко — им страдает менее чем один человек из тысячи.
"Кластерные головные боли — это один из самых сильных видов боли, которую может испытывать человек. Ее называют самоубийственной", — подчеркнула Брюэр.
По ее словам, боль носит односторонний характер, но может переходить на другую сторону лица.
"Один глаз становится закупоренным и водянистым, а ноздря на той же стороне обычно закупорена, и вы можете испытывать потливость или покраснение лица, а также отек века", — пояснила врач.
Признаком кластерных головных болей также может быть сужение зрачка, опущенное веко, заложенность или выделения из носа.
Основное различие между кластерной головной болью и другими типами головной боли заключается в ее времени. Кластерные головные боли обычно носят эпизодический характер.
"Боль длится до трех часов и возникает регулярно — обычно в одно и то же время дня и часто ранним утром, пробуждая вас ото сна. Это может происходить от одной до трех недель до исчезновения", — уточнила медик.
У большинства людей кластерные головные боли возникают два раза в год. Брюэр отметила, что эксперты не знают, что именно вызывает эту проблему, она, вероятно, связана с чрезмерной активацией части мозга.