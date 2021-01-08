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Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов
Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов
Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов "хотя бы в 2021... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T15:34
2021-01-08T15:34
ингрида шимоните
светлана тихановская
александр лукашенко
мид литвы
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов "хотя бы в 2021 году", сообщила в пятницу пресс-служба политика.По ее данным, Тихановская встретилась с новым главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом.Как отмечается в сообщении, Ландсбергис заверил, что данные вопросы решаются и находятся во внимании премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.По данным пресс-службы, Тихановская также поблагодарила Вильнюс "за обширную помощь" Белоруссии и высказала надежду, что новая администрация продолжит работать в том же направлении.Сообщается, что глава МИД подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против действующих белорусских властей на национальном и международном уровне. Кроме того, утверждает пресс-служба Тихановской, в рамках универсальной уголовной юрисдикции в Литве будут и дальше возбуждаться уголовные дела, "связанные с преступлениями режима", идет работа над созданием "координационного центра по универсальной юрисдикции" в Вильнюсе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210107/lukashenko-1592228614.html
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ингрида шимоните, светлана тихановская, александр лукашенко, мид литвы, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов

15:34 08.01.2021
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская призвала Литву упростить миграционные правила для белорусов "хотя бы в 2021 году", сообщила в пятницу пресс-служба политика.
По ее данным, Тихановская встретилась с новым главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом.
"Для нас важно, чтобы Литва упростила миграционные правила для белорусов хотя бы в 2021 году. Сотни белорусов вынуждены временно проживать в Литве и других соседних странах. Стоит учитывать потребность в медицинской страховке, временном виде на жительство и разрешении на работу, возможности легально находиться в Литве", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба на сайте политика.
Как отмечается в сообщении, Ландсбергис заверил, что данные вопросы решаются и находятся во внимании премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.
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По данным пресс-службы, Тихановская также поблагодарила Вильнюс "за обширную помощь" Белоруссии и высказала надежду, что новая администрация продолжит работать в том же направлении.
Сообщается, что глава МИД подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против действующих белорусских властей на национальном и международном уровне. Кроме того, утверждает пресс-служба Тихановской, в рамках универсальной уголовной юрисдикции в Литве будут и дальше возбуждаться уголовные дела, "связанные с преступлениями режима", идет работа над созданием "координационного центра по универсальной юрисдикции" в Вильнюсе.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.
По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Ингрида ШимонитеСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
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