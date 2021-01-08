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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/shtamm-1592351664.html
ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса
ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса
Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:27
2021-01-08T23:00
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове."Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", — привела она данные проведенных британскими врачами моделирований.Однако имеющаяся информация свидетельствует, что вирус распространяется тем же путем, что и его "предшественник". Соответственно, меры по борьбе с ним останутся прежними. Эксперт подчеркнула, что необходима более усердная работа, чтобы прервать цепочку передачи. Как добавила Керхкове, это усложняется тем фактом, что параллельно продолжает циркулировать обычный вариант COVID-19.Также она заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих более высокую опасность нового штамма. В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. "Британский штамм" обнаружили уже в 41 стране.В пятницу в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц.В мире число случаев коронавируса превысило 86,7 миллиона. Пандемия унесла жизни почти 1,9 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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воз, великобритания, лондон, юар, в мире

ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса

21:27 08.01.2021 (обновлено: 23:00 08.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
"Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", — привела она данные проведенных британскими врачами моделирований.
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Однако имеющаяся информация свидетельствует, что вирус распространяется тем же путем, что и его "предшественник". Соответственно, меры по борьбе с ним останутся прежними. Эксперт подчеркнула, что необходима более усердная работа, чтобы прервать цепочку передачи. Как добавила Керхкове, это усложняется тем фактом, что параллельно продолжает циркулировать обычный вариант COVID-19.
Также она заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих более высокую опасность нового штамма.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. "Британский штамм" обнаружили уже в 41 стране.
В пятницу в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц.
В мире число случаев коронавируса превысило 86,7 миллиона. Пандемия унесла жизни почти 1,9 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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