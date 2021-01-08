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В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики
В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики
Пожар в поселке станции Бронницы в Подмосковье локализован на площади восемь тысяч "квадратов", сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T10:22
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пожар в поселке станции Бронницы в Подмосковье локализован на площади восемь тысяч "квадратов", сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.Ранее сообщалось о пожаре на территории мебельной фабрики в Подмосковье в поселке станции Бронницы. Площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров.Добавляется, что на место направлены специалисты для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения на территории подмосковной мебельной фабрики.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Спасатели ликвидировали горение на мебельной фабрике. Кадры с места ЧП
Кадры с места пожара в подмосковных Бронницах. Площадь пожара составила более 8000 квадратных метров.
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В Подмосковье горит мебельная фабрика
Площадь пожара на территории мебельной фабрики в Подмосковье возросла до 8 тыс кв. м
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пожар в поселке станции Бронницы в Подмосковье локализован на площади восемь тысяч "квадратов", сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
2021-01-08T10:22
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В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики

10:22 08.01.2021 (обновлено: 13:09 08.01.2021)
 
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пожар в поселке станции Бронницы в Подмосковье локализован на площади восемь тысяч "квадратов", сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
Ранее сообщалось о пожаре на территории мебельной фабрики в Подмосковье в поселке станции Бронницы. Площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров.
"В 10.07 - локализация пожара. На площади восемь тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место направлены специалисты для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.
Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения на территории подмосковной мебельной фабрики.
"12:28 ликвидация открытого горения", - уточнило ГУ МЧС по Московской области.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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