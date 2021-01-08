https://ria.ru/20210108/pozhar-1592303437.html

В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики

В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории мебельной фабрики

Пожар в поселке станции Бронницы в Подмосковье локализован на площади восемь тысяч "квадратов", сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:22

2021-01-08T10:22

2021-01-08T13:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592317728_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b66d03a796b119f1edabb9994df2739a.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пожар в поселке станции Бронницы в Подмосковье локализован на площади восемь тысяч "квадратов", сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.Ранее сообщалось о пожаре на территории мебельной фабрики в Подмосковье в поселке станции Бронницы. Площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров.Добавляется, что на место направлены специалисты для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения на территории подмосковной мебельной фабрики.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели ликвидировали горение на мебельной фабрике. Кадры с места ЧП Кадры с места пожара в подмосковных Бронницах. Площадь пожара составила более 8000 квадратных метров. 2021-01-08T10:22 true PT0M14S

В Подмосковье горит мебельная фабрика Площадь пожара на территории мебельной фабрики в Подмосковье возросла до 8 тыс кв. м 2021-01-08T10:22 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия