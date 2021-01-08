https://ria.ru/20210108/pogibshiy-1592287656.html
СМИ: одним из погибших в Капитолии был создатель протрамповского сайта
СМИ: одним из погибших в Капитолии был создатель протрамповского сайта
Один из протестующих, погибших при штурме Капитолия в Вашингтоне, был создателем сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, пишет газета... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:49
2021-01-08T01:49
2021-01-08T01:49
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один из протестующих, погибших при штурме Капитолия в Вашингтоне, был создателем сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, пишет газета Philadelphia Inquirer.Всего в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре участников протеста, одну из них - ветерана ВВС США Эшли Бэббитт - застрелил полицейский. Остальные трое, как сообщается, скончались в результате резкого ухудшения состояния здоровья. Конкретная причина их смерти не уточняется.По данным издания, 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании. Он также организовал доставку в Вашингтон нескольких десятков сторонников Трампа.Филипс работал веб-разработчиком и создал сайт Trumparoo, объединяющий сторонников действующего президента.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html
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капитолий, ввс сша, дональд трамп, москва, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире