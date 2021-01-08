https://ria.ru/20210108/pogibshiy-1592287656.html

СМИ: одним из погибших в Капитолии был создатель протрамповского сайта

СМИ: одним из погибших в Капитолии был создатель протрамповского сайта

Один из протестующих, погибших при штурме Капитолия в Вашингтоне, был создателем сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, пишет газета... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:49

2021-01-08T01:49

2021-01-08T01:49

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

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дональд трамп

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вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один из протестующих, погибших при штурме Капитолия в Вашингтоне, был создателем сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, пишет газета Philadelphia Inquirer.Всего в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре участников протеста, одну из них - ветерана ВВС США Эшли Бэббитт - застрелил полицейский. Остальные трое, как сообщается, скончались в результате резкого ухудшения состояния здоровья. Конкретная причина их смерти не уточняется.По данным издания, 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании. Он также организовал доставку в Вашингтон нескольких десятков сторонников Трампа.Филипс работал веб-разработчиком и создал сайт Trumparoo, объединяющий сторонников действующего президента.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html

москва

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, ввс сша, дональд трамп, москва, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире