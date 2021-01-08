Россияне выбрали самый безопасный транспорт для путешествий
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушка делает селфи у скоростного поезда "Ласточка" перед отправлением первого рейса с железнодорожного вокзала Челябинска в Магнитогорск
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Большинство россиян уверены в том, что поезд — самый безопасный транспорт для дальних поездок. Это следует из опроса сервиса Туту.ру, сообщает RT.
"Почти половина россиян (47 процентов) считают поезд самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния. На втором месте оказались путешествия на самолете (35 процентов)", — говорится в исследовании.
Дальше идут собственный автомобиль (так считают шесть процентов опрошенных) и автобус (два процента). За водный транспорт и такси "проголосовали" по одному проценту. И восемь процентов россиян признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.
Всего в опросе приняли участие тысяча двести человек.
Ранее сообщалось, что чаще всего россияне отправляются в путешествия, чтобы сменить обстановку, навестить родственников и друзей или едут в командировку.