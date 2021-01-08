https://ria.ru/20210108/poezda-1592314171.html

Россияне выбрали самый безопасный транспорт для путешествий

Россияне выбрали самый безопасный транспорт для путешествий

Большинство россиян уверены в том, что поезд — самый безопасный транспорт для дальних поездок. Это следует из опроса сервиса Туту.ру, сообщает RT. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:50

2021-01-08T12:50

2021-01-08T12:50

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туту.ру

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Большинство россиян уверены в том, что поезд — самый безопасный транспорт для дальних поездок. Это следует из опроса сервиса Туту.ру, сообщает RT.Дальше идут собственный автомобиль (так считают шесть процентов опрошенных) и автобус (два процента). За водный транспорт и такси "проголосовали" по одному проценту. И восемь процентов россиян признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.Всего в опросе приняли участие тысяча двести человек.Ранее сообщалось, что чаще всего россияне отправляются в путешествия, чтобы сменить обстановку, навестить родственников и друзей или едут в командировку.

https://ria.ru/20210107/puteshestviya-1592243759.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, туристы, туту.ру, новости - туризм