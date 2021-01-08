https://ria.ru/20210108/obnovleniya-1592283173.html

Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон

Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон

Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:11

2021-01-08T01:11

2021-01-08T01:11

александр тимофеев

россия

смартфоны

рэу имени г. в. плеханова

google

google android

apple ios

технологии

общество

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Выявлены обновления, способные сломать ваш смартфон

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых технологий и самого программного кода, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.По его словам, к примеру, Google выпустила последнее обновление приложения Carrier Services для Android, а после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются на новейшие технологии и подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать". Может понадобиться и полная переустановка до заводских настроек. Но это случается нечасто, отметил Тимофеев.По его словам, многие разработчики программного обеспечения пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и порой "запутываются" во множестве алгоритмов.

https://ria.ru/20210103/besprovodnoy-1591856057.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр тимофеев, россия, смартфоны, рэу имени г. в. плеханова, google, google android, apple ios, технологии, общество