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Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон
Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон
Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:11
2021-01-08T01:11
александр тимофеев
россия
смартфоны
рэу имени г. в. плеханова
google
google android
apple ios
технологии
общество
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Выявлены обновления, способные сломать ваш смартфон
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых технологий и самого программного кода, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.По его словам, к примеру, Google выпустила последнее обновление приложения Carrier Services для Android, а после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются на новейшие технологии и подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать". Может понадобиться и полная переустановка до заводских настроек. Но это случается нечасто, отметил Тимофеев.По его словам, многие разработчики программного обеспечения пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и порой "запутываются" во множестве алгоритмов.
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александр тимофеев, россия, смартфоны, рэу имени г. в. плеханова, google, google android, apple ios, технологии, общество

Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон

01:11 08.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами, достаточно часто имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это обусловлено ростом сложности новых технологий и самого программного кода, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, к примеру, Google выпустила последнее обновление приложения Carrier Services для Android, а после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.

"Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку", — сказал эксперт.

У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются на новейшие технологии и подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать". Может понадобиться и полная переустановка до заводских настроек. Но это случается нечасто, отметил Тимофеев.
По его словам, многие разработчики программного обеспечения пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и порой "запутываются" во множестве алгоритмов.
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Александр ТимофеевРоссияСмартфоныРЭУ имени Г. В. ПлехановаGoogleGoogle AndroidApple iOSТехнологииОбщество
 
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