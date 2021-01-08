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Шоубиз
https://ria.ru/20210108/kirkorov-1592340590.html
Киркоров рассказал, как провел Рождество вместе с Little Big
Киркоров рассказал, как провел Рождество вместе с Little Big
Филипп Киркоров в своем аккаунте в инстаграм рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:31
2021-01-08T18:31
шоубиз
софья таюрская
little big
музыка
новости культуры
кристина орбакайте
филипп киркоров
майами
сша
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Филипп Киркоров в своем аккаунте в инстаграм рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.Снимок был сделан в Майами (США), на нем певец позирует вместе с Кристиной Орбакайте, фронтменом Little Big Ильей Прусикиным и вокалисткой Софьей Таюрской. На второй фотографии запечатлены Прусикин, Таюрская и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин.Ранее Прусикин в своем инстаграме ужасался толпам людей на улицах Майами (в США ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается самой тяжелой в мире).А Таюрскую осенью затравили в Сети после сообщений о разводе Прусикина с женой Ириной Смелой. Тогда под одним из постов Таюрской в Instagram комментаторы обвиняли исполнительницу в том, что якобы она стала причиной разрыва.
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софья таюрская, little big, музыка, новости культуры, кристина орбакайте, филипп киркоров, майами, сша

Киркоров рассказал, как провел Рождество вместе с Little Big

18:31 08.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Филипп Киркоров в своем аккаунте в инстаграм рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.

"Когда хотел провести вечер как обычно, но снова провел идеально... @orbakaite_k @littlebigband @sonyatayurskaya @iliyaprusikin. Я просто обязан увековечить этот рождественский вечер в приятной компании у себя в инстаграме. Пусть мой радушный дом чаще видит такие душевные встречи", — так Киркоров подписал фото.

Снимок был сделан в Майами (США), на нем певец позирует вместе с Кристиной Орбакайте, фронтменом Little Big Ильей Прусикиным и вокалисткой Софьей Таюрской. На второй фотографии запечатлены Прусикин, Таюрская и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин.
Ранее Прусикин в своем инстаграме ужасался толпам людей на улицах Майами (в США ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается самой тяжелой в мире).
А Таюрскую осенью затравили в Сети после сообщений о разводе Прусикина с женой Ириной Смелой. Тогда под одним из постов Таюрской в Instagram комментаторы обвиняли исполнительницу в том, что якобы она стала причиной разрыва.
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ШоубизСофья ТаюрскаяLittle BigМузыкаНовости культурыКристина ОрбакайтеФилипп КиркоровМайамиСША
 
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