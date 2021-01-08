https://ria.ru/20210108/kirkorov-1592340590.html

Киркоров рассказал, как провел Рождество вместе с Little Big

Киркоров рассказал, как провел Рождество вместе с Little Big

Филипп Киркоров в своем аккаунте в инстаграм рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:31

2021-01-08T18:31

2021-01-08T18:31

шоубиз

софья таюрская

little big

музыка

новости культуры

кристина орбакайте

филипп киркоров

майами

сша

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Филипп Киркоров в своем аккаунте в инстаграм рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.Снимок был сделан в Майами (США), на нем певец позирует вместе с Кристиной Орбакайте, фронтменом Little Big Ильей Прусикиным и вокалисткой Софьей Таюрской. На второй фотографии запечатлены Прусикин, Таюрская и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин.Ранее Прусикин в своем инстаграме ужасался толпам людей на улицах Майами (в США ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается самой тяжелой в мире).А Таюрскую осенью затравили в Сети после сообщений о разводе Прусикина с женой Ириной Смелой. Тогда под одним из постов Таюрской в Instagram комментаторы обвиняли исполнительницу в том, что якобы она стала причиной разрыва.

https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html

майами

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, little big, музыка, новости культуры, кристина орбакайте, филипп киркоров, майами, сша