Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/ekzamen-1592313399.html
В России изменятся правила сдачи экзамена на права
В России изменятся правила сдачи экзамена на права
МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу 1 апреля 2021 года. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:19
2021-01-08T21:30
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586227494_246:0:2866:1474_1920x0_80_0_0_69f377b0b6bd098f7a3fa8d8e0ff5c32.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу 1 апреля 2021 года.Он предусматривает ряд серьезных изменений, таких как отмена "площадки", видеофиксация экзамена и уменьшение количества "фатальных ошибок", из-за которых экзамен завершается.Отмена "площадки"Из экзамена, который раньше состоял из трех этапов — теория, "площадка", город, — исключили "площадку" — экзамен по первоначальным навыкам управления автомобилем. Теперь кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке.Сокращение "фатальных ошибок"В новом регламенте сокращается с 17 до 15 число ошибок, из-за которых экзаменатор автоматически прекращает экзамен.Среди новых "фатальных ошибок" — использование телефона или иного средства связи, непристегнутый ремень безопасности.Видеофиксация экзаменаТеоретическую части экзамена на права будут записывать на видеокамеры. В частности, перед началом экзамена должна проводиться проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения. В предыдущем регламенте говорилось только о том, что расположение рабочего места экзаменатора должно обеспечивать визуальный контроль за действиями кандидатов в водители.При этом в практической части с помощью средств видеофиксации будут проверять личность кандидата. Экзаменатор также должен будет вслух произнести его фамилию, имя и отчество и только после этого разрешить готовиться к сдаче экзамена.В предыдущем регламенте личность проверялась экзаменатором на основании предъявленного документа (эта норма сохранилась и в новом регламенте).Навыки для сдачи на праваВ отличие от предыдущего регламента, в новом отдельно описаны навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители. Всего их 19, в перечень включены и те, что ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом, проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя и более полосами.Кандидатам в водители автобусов необходимо будет показать навык остановки транспорта для безопасной посадки или высадки пассажиров.Права с 16 летНовый регламент разрешает выдавать водительские права несовершеннолетним — с 16 лет.Для этого нужно согласие одного из законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу удостоверения. Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (кроме случаев, когда его признают полностью дееспособным).Причины для аннулирования правНовый регламент устанавливает перечень причин для аннулирования водительских прав. Это истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ekzamen-1588146315.html
https://ria.ru/20201203/prava-1587439893.html
https://ria.ru/20201201/videoregistratsiya-1587076938.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/prava-1587388809.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586227494_497:0:2658:1621_1920x0_80_0_0_0003c0bdd1341265c9c9fb2d2ea344dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

В России изменятся правила сдачи экзамена на права

12:19 08.01.2021 (обновлено: 21:30 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в Москве
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Он предусматривает ряд серьезных изменений, таких как отмена "площадки", видеофиксация экзамена и уменьшение количества "фатальных ошибок", из-за которых экзамен завершается.

Отмена "площадки"

Из экзамена, который раньше состоял из трех этапов — теория, "площадка", город, — исключили "площадку" — экзамен по первоначальным навыкам управления автомобилем. Теперь кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке.
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 09:32
МВД представило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права

Сокращение "фатальных ошибок"

В новом регламенте сокращается с 17 до 15 число ошибок, из-за которых экзаменатор автоматически прекращает экзамен.
Среди новых "фатальных ошибок" — использование телефона или иного средства связи, непристегнутый ремень безопасности.

Видеофиксация экзамена

Теоретическую части экзамена на права будут записывать на видеокамеры. В частности, перед началом экзамена должна проводиться проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения. В предыдущем регламенте говорилось только о том, что расположение рабочего места экзаменатора должно обеспечивать визуальный контроль за действиями кандидатов в водители.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 03:08
Экзамен на водительские права хотят сделать "ближе к реальной ситуации"
При этом в практической части с помощью средств видеофиксации будут проверять личность кандидата. Экзаменатор также должен будет вслух произнести его фамилию, имя и отчество и только после этого разрешить готовиться к сдаче экзамена.
В предыдущем регламенте личность проверялась экзаменатором на основании предъявленного документа (эта норма сохранилась и в новом регламенте).

Навыки для сдачи на права

В отличие от предыдущего регламента, в новом отдельно описаны навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители. Всего их 19, в перечень включены и те, что ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 03:09
В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права
Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом, проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя и более полосами.
Кандидатам в водители автобусов необходимо будет показать навык остановки транспорта для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Права с 16 лет

Новый регламент разрешает выдавать водительские права несовершеннолетним — с 16 лет.
Для этого нужно согласие одного из законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу удостоверения. Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (кроме случаев, когда его признают полностью дееспособным).
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 17:32Сказано в эфире
Лучше вернуть самоподготовку: депутат о водительских правах с 16 лет

Причины для аннулирования прав

Новый регламент устанавливает перечень причин для аннулирования водительских прав. Это истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
03:41Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
03:23Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
03:20Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия
Лента новостейМолния