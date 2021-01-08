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Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в Донецке
Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:38
2021-01-08T08:39
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские силовики утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в Донецке

08:38 08.01.2021 (обновлено: 08:39 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские силовики утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева - ред.) - Ленинское (юг ДНР - ред.), выпущено три мины калибром 82 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 12:35
Украинская разведка опубликовала методичку по конфликту в Донбассе
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
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