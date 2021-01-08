https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592283530.html

Более половины избирателей считают Трампа виновным в захвате Капитолия

Более половины избирателей считают Трампа виновным в захвате Капитолия

Более 60% избирателей считают, что действующий президент США Дональд Трамп хотя бы частично несет ответственность за события, которые привели к вторжению в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:08

2021-01-08T00:08

2021-01-08T00:13

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

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вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 60% избирателей считают, что действующий президент США Дональд Трамп хотя бы частично несет ответственность за события, которые привели к вторжению в здание Капитолия, показывает исследование, проведенное компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.Опрос проводился с вечера среды по утро четверга. В нем приняли участие 1986 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.Как сообщается, 63% зарегистрированных избирателей считают, что Трамп хотя бы "в некоторой степени" ответственен за события в здании Капитолия. При этом 49% полагают, что он "очень" ответственен за случившееся.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html

москва

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире