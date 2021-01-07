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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/zelenskiy-1592254623.html
Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием
Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием
Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:36
2021-01-07T16:44
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский.Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в центре Вашингтона на демонстрацию, ворвались в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, четыре человека погибли, более 50 задержаны. Через несколько часов протестующих выдавили из здания, после чего конгресс возобновил заседание и в итоге утвердил Джо Байдена президентом.
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дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире

Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием

16:36 07.01.2021 (обновлено: 16:44 07.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский.

"Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", — написал он в Twitter.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в центре Вашингтона на демонстрацию, ворвались в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, четыре человека погибли, более 50 задержаны. Через несколько часов протестующих выдавили из здания, после чего конгресс возобновил заседание и в итоге утвердил Джо Байдена президентом.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
 
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