https://ria.ru/20210107/zelenskiy-1592254623.html
Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием
Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием
Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:36
2021-01-07T16:36
2021-01-07T16:44
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg
КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский.Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в центре Вашингтона на демонстрацию, ворвались в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, четыре человека погибли, более 50 задержаны. Через несколько часов протестующих выдавили из здания, после чего конгресс возобновил заседание и в итоге утвердил Джо Байдена президентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/evropa-1592235830.html
вашингтон (город)
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_113:0:1040:695_1920x0_80_0_0_d036dedbe5b4b803bec4bcdc2aaff9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире