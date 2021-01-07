https://ria.ru/20210107/zelenskiy-1592254623.html

Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием

Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием

Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:36

2021-01-07T16:36

2021-01-07T16:44

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Украина решительно осуждает насилие против конгресса США, заявил президент Владимир Зеленский.Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в центре Вашингтона на демонстрацию, ворвались в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, четыре человека погибли, более 50 задержаны. Через несколько часов протестующих выдавили из здания, после чего конгресс возобновил заседание и в итоге утвердил Джо Байдена президентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/evropa-1592235830.html

вашингтон (город)

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире