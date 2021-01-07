https://ria.ru/20210107/zaderzhaniya-1592273495.html

Глава полиции Вашингтона объяснил, почему в Капитолии не было задержаний

Глава полиции Вашингтона объяснил, почему в Капитолии не было задержаний

Полиция Вашингтона не проводила массовые задержания во время захвата протестующими здания Капитолия, потому что сначала должна была взять под контроль ситуацию, РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T20:17

2021-01-07T20:17

2021-01-07T20:25

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Полиция Вашингтона не проводила массовые задержания во время захвата протестующими здания Капитолия, потому что сначала должна была взять под контроль ситуацию, сообщил на брифинге в четверг глава городской полиции Роберт Конти.Он отметил, что, когда правоохранители начинают задержания, это означает необходимость отвлечь на это ресурсы, а также увеличивает риск получения травм.Конти заверил, что задержания продолжатся по мере установления личностей людей, принимавших участие в беспорядках.В день беспорядков сначала сообщалось о задержании чуть более десяти человек. За вечер-ночь их число выросло до 68. В это время в городе действовал комендантский час.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире