https://ria.ru/20210107/vashington-1592194374.html

Гутерреш прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Гутерреш прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи событиями в Вашингтоне призвал политических лидеров в американской столице внушить своим сторонникам необходимость... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:28

2021-01-07T04:28

2021-01-07T04:28

беспорядки в вашингтоне

антониу гутерреш

капитолий

стефан дюжаррик

оон

вашингтон (город)

сша

в мире

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ООН, 7 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи событиями в Вашингтоне призвал политических лидеров в американской столице внушить своим сторонникам необходимость воздерживаться от насилия, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь опечален событиями в Капитолии США в Вашингтоне", - говорится в сообщении.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/ssha-1592194232.html

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антониу гутерреш, капитолий, стефан дюжаррик, оон, вашингтон (город), сша, в мире