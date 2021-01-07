https://ria.ru/20210107/vashington-1592194374.html
Гутерреш прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
Гутерреш прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи событиями в Вашингтоне призвал политических лидеров в американской столице внушить своим сторонникам необходимость... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:28
2021-01-07T04:28
2021-01-07T04:28
беспорядки в вашингтоне
антониу гутерреш
капитолий
стефан дюжаррик
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в мире
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ООН, 7 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи событиями в Вашингтоне призвал политических лидеров в американской столице внушить своим сторонникам необходимость воздерживаться от насилия, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь опечален событиями в Капитолии США в Вашингтоне", - говорится в сообщении.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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антониу гутерреш, капитолий, стефан дюжаррик, оон, вашингтон (город), сша, в мире