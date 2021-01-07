CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изначально отказывался мобилизовать Национальную гвардию для подавления беспорядков у здания Капитолия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Ранее газета New York Times писала, что вице-президент США Майк Пенс, а не Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне.
По данным телеканала CNN, Пенс созванивался в председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и призывал к более быстрому направлению Национальной гвардии к зданию Капитолия, чтобы помочь с протестующими, которые прорывались через заграждения. Вместе с тем, как отмечает источник телеканала, у Пенса нет полномочий давать распоряжения Национальной гвардии.
Источники также сообщили телеканалу, что некоторые помощники Трампа лично просили президента США развернуть нацгвардию, а также записать видеообращение, чтобы завершить "осаду" Капитолия.
Ранее пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани сообщила, что президент США распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>