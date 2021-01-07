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Полиция округа Колумбия расследует стрельбу недалеко от Капитолия
Полиция округа Колумбия расследует стрельбу недалеко от Капитолия
Полиция округа Колумбия сообщила, что расследует стрельбу недалеко от здания Капитолия. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:20
2021-01-07T02:20
2021-01-07T02:45
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Полиция округа Колумбия сообщила, что расследует стрельбу недалеко от здания Капитолия."Расследование стрельбы в 16.36 (по местному времени) в блоке 200 на Кей-стрит. Остановлен один подозреваемый", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Позже полиция сообщила об инциденте с ножевым ранением на пересечении 12-й улицы и Пенсильвания-авеню - также неподалеку от здания Капитолия, Белого дома и отеля Trump International. Подозреваемый по этому инциденту неизвестен.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире