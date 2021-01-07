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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/strelba-1592187651.html
Полиция округа Колумбия расследует стрельбу недалеко от Капитолия
Полиция округа Колумбия расследует стрельбу недалеко от Капитолия
Полиция округа Колумбия сообщила, что расследует стрельбу недалеко от здания Капитолия. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:20
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беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Полиция округа Колумбия сообщила, что расследует стрельбу недалеко от здания Капитолия."Расследование стрельбы в 16.36 (по местному времени) в блоке 200 на Кей-стрит. Остановлен один подозреваемый", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Позже полиция сообщила об инциденте с ножевым ранением на пересечении 12-й улицы и Пенсильвания-авеню - также неподалеку от здания Капитолия, Белого дома и отеля Trump International. Подозреваемый по этому инциденту неизвестен.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире

Полиция округа Колумбия расследует стрельбу недалеко от Капитолия

02:20 07.01.2021 (обновлено: 02:45 07.01.2021)
 
© REUTERS / Jim Urquhart Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jim Urquhart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Полиция округа Колумбия сообщила, что расследует стрельбу недалеко от здания Капитолия.
"Расследование стрельбы в 16.36 (по местному времени) в блоке 200 на Кей-стрит. Остановлен один подозреваемый", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Позже полиция сообщила об инциденте с ножевым ранением на пересечении 12-й улицы и Пенсильвания-авеню - также неподалеку от здания Капитолия, Белого дома и отеля Trump International. Подозреваемый по этому инциденту неизвестен.
В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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