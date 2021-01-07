https://ria.ru/20210107/stabilizatsiya-1592207557.html

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемиологической обстановки

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемиологической обстановки

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, отмечается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:28

2021-01-07T09:28

2021-01-07T15:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

университет джонса хопкинса

бразилия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, отмечается на сайте Роспотребнадзора.Согласно данным ведомства, суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. При этом в субъектах страны этот показатель варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это, как подчеркивается, говорит об актуальности нынешних требований по профилактике коронавируса.Показатель репродукции Rt по России составляет 1,0-0,9.Охват тестирования в праздничные дни находится на уровне 244,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, работает и круглосуточный кол-центр Роспотребнадзора.Ведомство также отметило и сокращение числа регионов с превышением эпидпорогов и интенсивных показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом — с 63 до 43. В России, по последним данным, выявлено 3,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом, выздоровело более 2,6 миллиона человек. Умерло почти 60 тысяч человек. За последние сутки число заболевших в России выросло на 24 217 человек. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 84,5 миллиона случаев коронавируса, а по данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превысило 86,4 миллиона. Больше всего заболевших в США, а за ними идут Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, далее следуют Франция, Британия, Турция, Италия, Испания, Германия и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/smertnost-1592160561.html

россия

бразилия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, университет джонса хопкинса, бразилия, сша, испания, общество