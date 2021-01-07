В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемиологической обстановки
09:28 07.01.2021 (обновлено: 15:37 07.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, отмечается на сайте Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. При этом в субъектах страны этот показатель варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это, как подчеркивается, говорит об актуальности нынешних требований по профилактике коронавируса.
Показатель репродукции Rt по России составляет 1,0-0,9.
Охват тестирования в праздничные дни находится на уровне 244,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, работает и круглосуточный кол-центр Роспотребнадзора.
Ведомство также отметило и сокращение числа регионов с превышением эпидпорогов и интенсивных показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом — с 63 до 43.
В России, по последним данным, выявлено 3,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом, выздоровело более 2,6 миллиона человек. Умерло почти 60 тысяч человек. За последние сутки число заболевших в России выросло на 24 217 человек.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 84,5 миллиона случаев коронавируса, а по данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превысило 86,4 миллиона. Больше всего заболевших в США, а за ними идут Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, далее следуют Франция, Британия, Турция, Италия, Испания, Германия и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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