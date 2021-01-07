И.о. главы Пентагона обсудил с Пенсом и Пелоси ситуацию в Капитолии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Крис Миллер заявил, что обсудил ситуацию в Капитолии в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и рядом других высокопоставленных лиц.
"(Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк - ред.) Милли и я только что отдельно поговорили с вице-президентом (Пенсом - ред.), спикером (Пелоси - ред.), лидером (республиканцев в сенате Митчем) Макконнелом, сенатором (лидером демократического меньшинства в сенате Чаком - ред.) Шумером и (демократом в палате представителей Стени) Хойером о ситуации в Капитолии США... Мы готовы оказать дополнительную поддержку при необходимости и в случае запроса местных властей", - сообщается в заявлении Миллера.
У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.
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