https://ria.ru/20210107/ssha-1592183299.html

И.о. главы Пентагона обсудил с Пенсом и Пелоси ситуацию в Капитолии

И.о. главы Пентагона обсудил с Пенсом и Пелоси ситуацию в Капитолии

Исполняющий обязанности главы Пентагона Крис Миллер заявил, что обсудил ситуацию в Капитолии в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, спикером палаты... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:26

2021-01-07T01:26

2021-01-07T01:26

беспорядки в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

алексей миллер

министерство обороны сша

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Крис Миллер заявил, что обсудил ситуацию в Капитолии в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и рядом других высокопоставленных лиц.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592183156.html

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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, алексей миллер, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, в мире