Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером
11:55 07.01.2021 (обновлено: 15:33 07.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв — РИА Новости. Организацию прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в Дамаск можно сравнить с триллером похлеще голливудского, рассказал министр обороны Сергей Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", показанному по телеканалу "Россия 1".
"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения <...> А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще и любого голливудского, и любого другого", — сказал он.
Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил российский командный пункт и провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира — мечети Омейядов.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X фотографируются в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
Президент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X фотографируются в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске