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Война в Сирии
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Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером
Организацию прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в Дамаск можно сравнить с триллером похлеще голливудского, рассказал министр обороны Сергей... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:55
2021-01-07T15:33
война в сирии
вооруженные силы рф
владимир путин
сергей шойгу
сирия
дамаск (город)
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв — РИА Новости. Организацию прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в Дамаск можно сравнить с триллером похлеще голливудского, рассказал министр обороны Сергей Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", показанному по телеканалу "Россия 1".Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил российский командный пункт и провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира — мечети Омейядов.
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вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, сирия, дамаск (город), безопасность

Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером

11:55 07.01.2021 (обновлено: 15:33 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв — РИА Новости. Организацию прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в Дамаск можно сравнить с триллером похлеще голливудского, рассказал министр обороны Сергей Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", показанному по телеканалу "Россия 1".

"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения <...> А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще и любого голливудского, и любого другого", — сказал он.

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил российский командный пункт и провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира — мечети Омейядов.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X фотографируются в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
Президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X фотографируются в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X фотографируются в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
 
Война в СирииВооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуСирияДамаск (город)Безопасность
 
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