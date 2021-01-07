Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером

"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения <...> А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще и любого голливудского, и любого другого", — сказал он.