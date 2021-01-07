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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/otstavka-1592247989.html
СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне, сообщает в четверг телеканал Fox News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:47
2021-01-07T18:10
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне, сообщает в четверг телеканал Fox News.Ранее сообщалось, что заявление об уходе подала руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.По данным телеканала, ее примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.Кроме того, заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов

15:47 07.01.2021 (обновлено: 18:10 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне, сообщает в четверг телеканал Fox News.
Ранее сообщалось, что заявление об уходе подала руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 10:29
Последствия погрома в Капитолии сняли на видео
По данным телеканала, ее примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.
Кроме того, заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.
"Я был глубоко обеспокоен тем, что увидел сегодня. Я покидаю свою должность с этого момента", - пояснил он свое решение Fox News.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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