СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:47 07.01.2021 (обновлено: 18:10 07.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне, сообщает в четверг телеканал Fox News.
Ранее сообщалось, что заявление об уходе подала руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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По данным телеканала, ее примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.
Кроме того, заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.
"Я был глубоко обеспокоен тем, что увидел сегодня. Я покидаю свою должность с этого момента", - пояснил он свое решение Fox News.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.