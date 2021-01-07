https://ria.ru/20210107/otstavka-1592247989.html

СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов

СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов

Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне, сообщает в четверг телеканал Fox News. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:47

2021-01-07T15:47

2021-01-07T18:10

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне, сообщает в четверг телеканал Fox News.Ранее сообщалось, что заявление об уходе подала руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.По данным телеканала, ее примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.Кроме того, заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

https://ria.ru/20210107/vashington-1592247035.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире