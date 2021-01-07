https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592266294.html

Силовики заранее предполагали штурм Капитолия, сообщили СМИ

Силовики заранее предполагали штурм Капитолия, сообщили СМИ

Силовые ведомства США еще до беспорядков в среду предполагали, что протестующие в Вашингтоне могут пойти на захват здания конгресса, однако никаких распоряжений РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T18:50

2021-01-07T18:50

2021-01-07T18:50

захват капитолия в вашингтоне

фбр

дональд трамп

министерство обороны сша

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Силовые ведомства США еще до беспорядков в среду предполагали, что протестующие в Вашингтоне могут пойти на захват здания конгресса, однако никаких распоряжений от Белого дома по этому поводу не последовало, сообщает в четверг издание Newsweek.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Несколько источников издания из ФБР, Секретной службы, министерства внутренней безопасности, властей столицы, Пентагона и Национальной гвардии в беседе на прошлых выходных высказывали предположения, что толпа может заполонить территорию вокруг Капитолия и даже ворваться в здание.Как сообщил Newsweek источник в ФБР, Белый дом не давал никаких дополнительных указаний по поводу обеспечения безопасности, выделения ресурсов или увеличения так называемого периода "особого события национальной безопасности", как они называют инаугурацию, который предполагает усиление мер. Он охватывает даты с 15 по 21 января.По данным источника Newsweek в ФБР, в ведомстве имели достаточно информации о том, кто лидеры протеста, кто и в каком количестве собирается участвовать.Оно отмечает, что полиция Капитолия, которая насчитывает до двух тысяч сотрудников, не смогла ничего сделать и, чтобы попасть в здание, толпе понадобилось всего около 15 минут.Только после этого в город оперативно начали стягивать Национальную гвардию, а к конгрессу подтянули спецназ. Масштабных столкновений в итоге не произошло, здание было зачищено спустя несколько часов, однако задержаний практически не было. Теперь правоохранители уже постфактум пытаются установить личности наиболее активных участников событий в Капитолии.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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Силовики зачищают окрестности Капитолия Силовики зачищают окрестности Капитолия 2021-01-07T18:50 true PT2M27S

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фбр, дональд трамп, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, в мире