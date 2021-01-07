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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592266294.html
Силовики заранее предполагали штурм Капитолия, сообщили СМИ
Силовики заранее предполагали штурм Капитолия, сообщили СМИ
Силовые ведомства США еще до беспорядков в среду предполагали, что протестующие в Вашингтоне могут пойти на захват здания конгресса, однако никаких распоряжений РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T18:50
2021-01-07T18:50
захват капитолия в вашингтоне
фбр
дональд трамп
министерство обороны сша
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Силовые ведомства США еще до беспорядков в среду предполагали, что протестующие в Вашингтоне могут пойти на захват здания конгресса, однако никаких распоряжений от Белого дома по этому поводу не последовало, сообщает в четверг издание Newsweek.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Несколько источников издания из ФБР, Секретной службы, министерства внутренней безопасности, властей столицы, Пентагона и Национальной гвардии в беседе на прошлых выходных высказывали предположения, что толпа может заполонить территорию вокруг Капитолия и даже ворваться в здание.Как сообщил Newsweek источник в ФБР, Белый дом не давал никаких дополнительных указаний по поводу обеспечения безопасности, выделения ресурсов или увеличения так называемого периода "особого события национальной безопасности", как они называют инаугурацию, который предполагает усиление мер. Он охватывает даты с 15 по 21 января.По данным источника Newsweek в ФБР, в ведомстве имели достаточно информации о том, кто лидеры протеста, кто и в каком количестве собирается участвовать.Оно отмечает, что полиция Капитолия, которая насчитывает до двух тысяч сотрудников, не смогла ничего сделать и, чтобы попасть в здание, толпе понадобилось всего около 15 минут.Только после этого в город оперативно начали стягивать Национальную гвардию, а к конгрессу подтянули спецназ. Масштабных столкновений в итоге не произошло, здание было зачищено спустя несколько часов, однако задержаний практически не было. Теперь правоохранители уже постфактум пытаются установить личности наиболее активных участников событий в Капитолии.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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фбр, дональд трамп, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, в мире

Силовики заранее предполагали штурм Капитолия, сообщили СМИ

18:50 07.01.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Силовые ведомства США еще до беспорядков в среду предполагали, что протестующие в Вашингтоне могут пойти на захват здания конгресса, однако никаких распоряжений от Белого дома по этому поводу не последовало, сообщает в четверг издание Newsweek.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Несколько источников издания из ФБР, Секретной службы, министерства внутренней безопасности, властей столицы, Пентагона и Национальной гвардии в беседе на прошлых выходных высказывали предположения, что толпа может заполонить территорию вокруг Капитолия и даже ворваться в здание.
Как сообщил Newsweek источник в ФБР, Белый дом не давал никаких дополнительных указаний по поводу обеспечения безопасности, выделения ресурсов или увеличения так называемого периода "особого события национальной безопасности", как они называют инаугурацию, который предполагает усиление мер. Он охватывает даты с 15 по 21 января.

"Там (в Белом доме) не шли на такое, сообщили источники, потому что помощники президента боялись, что любое движение может спровоцировать Дональда Трампа на то, чтобы сделать что-то еще хуже, чем он уже задумал", - пишет издание.

По данным источника Newsweek в ФБР, в ведомстве имели достаточно информации о том, кто лидеры протеста, кто и в каком количестве собирается участвовать.
Оно отмечает, что полиция Капитолия, которая насчитывает до двух тысяч сотрудников, не смогла ничего сделать и, чтобы попасть в здание, толпе понадобилось всего около 15 минут.
Только после этого в город оперативно начали стягивать Национальную гвардию, а к конгрессу подтянули спецназ. Масштабных столкновений в итоге не произошло, здание было зачищено спустя несколько часов, однако задержаний практически не было. Теперь правоохранители уже постфактум пытаются установить личности наиболее активных участников событий в Капитолии.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРДональд ТрампМинистерство обороны СШАВашингтон (город)СШАВ мире
 
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