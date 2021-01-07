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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210107/elektrosnabzhenie-1592233458.html
В Верхневолжье завершили работы по восстановлению электроснабжения
В Верхневолжье завершили работы по восстановлению электроснабжения
В Тверской области завершены основные работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за аномального снежного циклона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:02
2021-01-07T14:02
тверская область
россия
жкх
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 янв - РИА Новости. В Тверской области завершены основные работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за аномального снежного циклона, сообщает пресс-служба правительства региона.В области продолжается мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетиками ведётся отработка отдельных заявок.Технологические нарушения на электросетях были вызваны прохождением по территории региона аномального снежного циклона, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил профильным региональным министерствам во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области оказать помощь тверскому филиалу "Россети Центр" в проведении восстановительных работ. Также по поручению губернатора была направлена дополнительная специализированная техника для устранений последствий снегопадов. В регионе был создан оперативный штаб для координации работы служб. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".
https://ria.ru/20201224/toropets-1590752047.html
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россия, жкх, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область

В Верхневолжье завершили работы по восстановлению электроснабжения

14:02 07.01.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 янв - РИА Новости. В Тверской области завершены основные работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за аномального снежного циклона, сообщает пресс-служба правительства региона.
В области продолжается мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетиками ведётся отработка отдельных заявок.
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Технологические нарушения на электросетях были вызваны прохождением по территории региона аномального снежного циклона, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил профильным региональным министерствам во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области оказать помощь тверскому филиалу "Россети Центр" в проведении восстановительных работ. Также по поручению губернатора была направлена дополнительная специализированная техника для устранений последствий снегопадов.
В регионе был создан оперативный штаб для координации работы служб. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".
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