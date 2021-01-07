https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592187284.html

CNN: мужчина упал со строительных лесов при беспорядках в Вашингтоне

CNN: мужчина упал со строительных лесов при беспорядках в Вашингтоне

Мужчина упал при беспорядках в Вашингтоне со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия, он находится в критическом состоянии в больнице,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:19

2021-01-07T02:19

2021-01-07T02:19

беспорядки в вашингтоне

джозеф "бо" байден

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Мужчина упал при беспорядках в Вашингтоне со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия, он находится в критическом состоянии в больнице, сообщает CNN.Сразу после падения мужчина был доставлен в больницу.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Ранее сообщалось, что от огнестрельного ранения при беспорядках погибла женщина, также были ранены несколько полицейских. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592187141.html

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джозеф "бо" байден, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире