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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/bayden-1592195107.html
Байден выступит с заявлением
Байден выступит с заявлением
Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:44
2021-01-07T04:44
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени.Время и тема заявления не сообщаются.Выступление пройдет на фоне беспорядков в Вашингтоне, где сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. По меньшей мере один человек погиб. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден выступит с заявлением

04:44 07.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени.
Время и тема заявления не сообщаются.
Выступление пройдет на фоне беспорядков в Вашингтоне, где сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. По меньшей мере один человек погиб.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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