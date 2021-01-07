https://ria.ru/20210107/bayden-1592195107.html

Байден выступит с заявлением

Байден выступит с заявлением

Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:44

2021-01-07T04:44

2021-01-07T04:44

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени.Время и тема заявления не сообщаются.Выступление пройдет на фоне беспорядков в Вашингтоне, где сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. По меньшей мере один человек погиб. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176471.html

вашингтон (город)

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2021

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире