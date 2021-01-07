https://ria.ru/20210107/bayden-1592195107.html
Байден выступит с заявлением
Байден выступит с заявлением
Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:44
2021-01-07T04:44
2021-01-07T04:44
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением в Делавэре, сообщил его штаб в среду вечером по местному времени.Время и тема заявления не сообщаются.Выступление пройдет на фоне беспорядков в Вашингтоне, где сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. По меньшей мере один человек погиб. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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