https://ria.ru/20210106/vybory-1592167892.html

Лидер республиканцев в сенате выступил против оспаривания итогов выборов

Лидер республиканцев в сенате выступил против оспаривания итогов выборов

Лидер республиканцев в палате представителей США Митч Макконнелл выступил против принятия возражений его соратников по партии против итогов выборов. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:01

2021-01-06T22:01

2021-01-06T22:01

выборы президента сша — 2020

митч макконнелл

дональд трамп

джо байден

аризона

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей США Митч Макконнелл выступил против принятия возражений его соратников по партии против итогов выборов."Мы не можем сами объявить себя советом по выборам на стероидах. Избиратели, суды и штаты все высказались. Если мы решим за них, это нанесет урон нашей республике навсегда", - сказал он в среду в ходе слушаний по возражениям по штату Аризона.По его словам, подобное решение будет иметь последствия для будущих выборов, которые превратятся в "возню за власть любой ценой", а коллегия выборщиков прекратит свое существование."Президент Трамп утверждает, что выборы были украдены. Предположения варьируются от конкретных подозрений на местах до конституционных споров, огульных теорий заговора. Я поддерживал право президента использовать юридическую систему, десятки исков были заслушаны в залах судов по всей стране. Но раз за разом суды отвергали эти претензии. Включая судей, которых выдвинул сам президент", - добавил Макконнелл.Совместное заседание двух палат конгресса США в среду, где должны были подсчитать и утвердить голоса выборщиков, было прервано спустя несколько минут после начала, когда конгрессмен-республиканец Пол Госар и сенатор Тед Круз выразили официальные возражения против итогов голосования в Аризоне. После этого обе палаты удалились для обсуждения того, принимать ли эти возражения. Обсуждение может продлиться до двух часов.О планах выступить с возражениями по итогам в спорных штатах республиканцы заявляли заранее. Поскольку в нижней палате у демократов большинство, а в верхней часть республиканцев во главе с Макконнеллом выступает против пересмотра итогов, они все равно будут приняты, однако сама процедура затянется.Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден получил голоса 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа.

https://ria.ru/20210106/pens-1592164674.html

https://ria.ru/20210106/ssha-1592167634.html

аризона

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митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире