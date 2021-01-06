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Лидер республиканцев в сенате выступил против оспаривания итогов выборов
Лидер республиканцев в сенате выступил против оспаривания итогов выборов
Лидер республиканцев в палате представителей США Митч Макконнелл выступил против принятия возражений его соратников по партии против итогов выборов. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:01
2021-01-06T22:01
2021-01-06T22:01
выборы президента сша — 2020
митч макконнелл
дональд трамп
джо байден
аризона
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей США Митч Макконнелл выступил против принятия возражений его соратников по партии против итогов выборов."Мы не можем сами объявить себя советом по выборам на стероидах. Избиратели, суды и штаты все высказались. Если мы решим за них, это нанесет урон нашей республике навсегда", - сказал он в среду в ходе слушаний по возражениям по штату Аризона.По его словам, подобное решение будет иметь последствия для будущих выборов, которые превратятся в "возню за власть любой ценой", а коллегия выборщиков прекратит свое существование."Президент Трамп утверждает, что выборы были украдены. Предположения варьируются от конкретных подозрений на местах до конституционных споров, огульных теорий заговора. Я поддерживал право президента использовать юридическую систему, десятки исков были заслушаны в залах судов по всей стране. Но раз за разом суды отвергали эти претензии. Включая судей, которых выдвинул сам президент", - добавил Макконнелл.Совместное заседание двух палат конгресса США в среду, где должны были подсчитать и утвердить голоса выборщиков, было прервано спустя несколько минут после начала, когда конгрессмен-республиканец Пол Госар и сенатор Тед Круз выразили официальные возражения против итогов голосования в Аризоне. После этого обе палаты удалились для обсуждения того, принимать ли эти возражения. Обсуждение может продлиться до двух часов.О планах выступить с возражениями по итогам в спорных штатах республиканцы заявляли заранее. Поскольку в нижней палате у демократов большинство, а в верхней часть республиканцев во главе с Макконнеллом выступает против пересмотра итогов, они все равно будут приняты, однако сама процедура затянется.Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден получил голоса 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа.
https://ria.ru/20210106/pens-1592164674.html
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митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости.
Лидер республиканцев в палате представителей США Митч Макконнелл
выступил против принятия возражений его соратников по партии против итогов выборов.
"Мы не можем сами объявить себя советом по выборам на стероидах. Избиратели, суды и штаты все высказались. Если мы решим за них, это нанесет урон нашей республике навсегда", - сказал он в среду в ходе слушаний по возражениям по штату Аризона
.
По его словам, подобное решение будет иметь последствия для будущих выборов, которые превратятся в "возню за власть любой ценой", а коллегия выборщиков прекратит свое существование.
"Президент Трамп утверждает, что выборы были украдены. Предположения варьируются от конкретных подозрений на местах до конституционных споров, огульных теорий заговора. Я поддерживал право президента использовать юридическую систему, десятки исков были заслушаны в залах судов по всей стране. Но раз за разом суды отвергали эти претензии. Включая судей, которых выдвинул сам президент", - добавил Макконнелл.
Совместное заседание двух палат конгресса США в среду, где должны были подсчитать и утвердить голоса выборщиков, было прервано спустя несколько минут после начала, когда конгрессмен-республиканец Пол Госар и сенатор Тед Круз
выразили официальные возражения против итогов голосования в Аризоне. После этого обе палаты удалились для обсуждения того, принимать ли эти возражения. Обсуждение может продлиться до двух часов.
О планах выступить с возражениями по итогам в спорных штатах республиканцы заявляли заранее. Поскольку в нижней палате у демократов большинство, а в верхней часть республиканцев во главе с Макконнеллом выступает против пересмотра итогов, они все равно будут приняты, однако сама процедура затянется.
Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден
получил голоса 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа
.