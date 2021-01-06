https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592158837.html

Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T19:47

2021-01-06T19:47

2021-01-06T19:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

боливия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - отметили в фонде.Уточняется, что вакцина получила одобрение AGEMED без дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована ранее аргентинским регулятором ANMAT 23 декабря 2020 года."Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Боливии объявили 30 декабря 2020 года о соглашении для поставок в страну 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" для вакцинации 2,6 миллиона человек. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592130978.html

латинская америка

южная корея

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, боливия