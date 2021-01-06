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https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592158837.html
Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T19:47
2021-01-06T19:47
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
южная корея
боливия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - отметили в фонде.Уточняется, что вакцина получила одобрение AGEMED без дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована ранее аргентинским регулятором ANMAT 23 декабря 2020 года."Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Боливии объявили 30 декабря 2020 года о соглашении для поставок в страну 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" для вакцинации 2,6 миллиона человек. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, боливия

Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

19:47 06.01.2021
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - отметили в фонде.
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Уточняется, что вакцина получила одобрение AGEMED без дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована ранее аргентинским регулятором ANMAT 23 декабря 2020 года.
"Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Боливии объявили 30 декабря 2020 года о соглашении для поставок в страну 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" для вакцинации 2,6 миллиона человек. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЮжная КореяБоливия
 
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