Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - отметили в фонде.
Уточняется, что вакцина получила одобрение AGEMED без дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована ранее аргентинским регулятором ANMAT 23 декабря 2020 года.
"Регистрация "Спутник V" в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Боливии объявили 30 декабря 2020 года о соглашении для поставок в страну 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" для вакцинации 2,6 миллиона человек. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.
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