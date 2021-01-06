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Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:42
2021-01-06T16:42
2021-01-06T16:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"."Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Он добавил, что в транзите на пути в субъекты РФ находятся более 120 тысяч доз вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество