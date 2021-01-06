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Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:42
2021-01-06T16:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"."Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Он добавил, что в транзите на пути в субъекты РФ находятся более 120 тысяч доз вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

16:42 06.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".
"Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.
Он добавил, что в транзите на пути в субъекты РФ находятся более 120 тысяч доз вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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