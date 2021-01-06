https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592144541.html

Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Более 1,5 миллиона доз "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:42

2021-01-06T16:42

2021-01-06T16:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207803_0:34:3106:1781_1920x0_80_0_0_31e2986c4b8f82921d1df47c16dfe33d.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"."Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Он добавил, что в транзите на пути в субъекты РФ находятся более 120 тысяч доз вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество