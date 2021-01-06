https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592140018.html

Глава МВД Сербии объяснил, почему привился вакциной "Спутник V"

Глава МВД Сербии объяснил, почему привился вакциной "Спутник V"

Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", потому что доверяет российской медицине, сообщило... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:58

2021-01-06T15:58

2021-01-06T15:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ана брнабич

александр вулин

коронавирусы

александр вучич

сербия

белград (город)

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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", потому что доверяет российской медицине, сообщило министерство.В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Вулин привились в среду российской вакциной "Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин "Торлак"."Указав, что прививка российской вакциной было его желанием, министр Вулин отметил, что верит в российскую медицину, а также добавил, что уверен, что каждая вакцина, которую одобрили наши (сербские - ред.) медики, хороша и полезна, и не существует большой разницы", - сообщило МВД.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592130978.html

сербия

белград (город)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ана брнабич, александр вулин, коронавирусы, александр вучич, сербия, белград (город), в мире