Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592140018.html
Глава МВД Сербии объяснил, почему привился вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии объяснил, почему привился вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", потому что доверяет российской медицине, сообщило... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:58
2021-01-06T15:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ана брнабич
александр вулин
коронавирусы
александр вучич
сербия
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592135316_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_df7a25bd19239a8a6ceac35d6275af34.jpg
БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", потому что доверяет российской медицине, сообщило министерство.В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Вулин привились в среду российской вакциной "Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин "Торлак"."Указав, что прививка российской вакциной было его желанием, министр Вулин отметил, что верит в российскую медицину, а также добавил, что уверен, что каждая вакцина, которую одобрили наши (сербские - ред.) медики, хороша и полезна, и не существует большой разницы", - сообщило МВД.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592130978.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592135316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c230b1132780adeb3acf6fb4b8e46be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ана брнабич, александр вулин, коронавирусы, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

Глава МВД Сербии объяснил, почему привился вакциной "Спутник V"

15:58 06.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг" / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", потому что доверяет российской медицине, сообщило министерство.
В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Вулин привились в среду российской вакциной "Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин "Торлак".
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 14:22Распространение нового коронавируса
Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"
"Указав, что прививка российской вакциной было его желанием, министр Вулин отметил, что верит в российскую медицину, а также добавил, что уверен, что каждая вакцина, которую одобрили наши (сербские - ред.) медики, хороша и полезна, и не существует большой разницы", - сообщило МВД.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ана БрнабичАлександр ВулинКоронавирусыАлександр ВучичСербияБелград (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния