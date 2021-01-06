Глава МВД Сербии объяснил, почему привился вакциной "Спутник V"
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг" / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", потому что доверяет российской медицине, сообщило министерство.
В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Вулин привились в среду российской вакциной "Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин "Торлак".
"Указав, что прививка российской вакциной было его желанием, министр Вулин отметил, что верит в российскую медицину, а также добавил, что уверен, что каждая вакцина, которую одобрили наши (сербские - ред.) медики, хороша и полезна, и не существует большой разницы", - сообщило МВД.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
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