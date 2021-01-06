https://ria.ru/20210106/sertifikat-1592091449.html
Как вернуть деньги за подарочный сертификат
Как вернуть деньги за подарочный сертификат
При каких условиях за подарочный сертификат можно получить деньги, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:09
2021-01-06T02:09
2021-01-06T02:09
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. При каких условиях за подарочный сертификат можно получить деньги, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.Отношения между продавцами и обладателями подарочных сертификатов регулируются законом "О защите прав потребителей". Условия возврата средств за сертификат очень простые. Нужно просто прийти в магазин и написать соответствующее заявление, рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей.По его словам, некоторые магазины вопреки закону устанавливают свои правила, по которым возврат денежных средств за сертификат не предусмотрен или что деньги могут быть возвращены только тому, кто этот сертификат купил. Эксперт отметил, что точно так же можно получить деньги, которые остались на сертификате после покупки. Причем форму расчета ‒ на банковский счет или наличными ‒ покупатель выбирает сам.Кроме того, у сертификата не может быть ограниченного срока действия. Деньги внесены в качестве предоплаты, поэтому должны быть возвращены, если вы не использовали сертификат. Мнение магазина по этому поводу в расчет не принимается, потому что в данном случае правового обоснования установлению срока годности не существует."Если возникает конфликт, потребитель вправе обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Подробно расписать, что он хотел получить денежные средства за сертификат, который он не может или не хочет использовать, а ему отказывают. Правда на стороне потребителя. Сертификат – это по сути своей предоплата, которая не может "сгореть". Это приводит к тому, что у торгового предприятия происходит необоснованное обогащение, такое понятие тоже есть в правоприменительной практике", – сказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости.
При каких условиях за подарочный сертификат можно получить деньги, рассказал в интервью радио Sputnik
сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
Отношения между продавцами и обладателями подарочных сертификатов регулируются законом "О защите прав потребителей". Условия возврата средств за сертификат очень простые. Нужно просто прийти в магазин и написать соответствующее заявление, рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей.
По его словам, некоторые магазины вопреки закону устанавливают свои правила, по которым возврат денежных средств за сертификат не предусмотрен или что деньги могут быть возвращены только тому, кто этот сертификат купил.
"Это все является нарушением действующего законодательства. На сегодняшний момент законодательство предусматривает возврат денежных средств против сертификата любому человеку, который его предъявил. Неважно, являетесь первоначальным покупателем этого сертификата вы или какой-то другой человек", – пояснил Алексей Егармин.
Эксперт отметил, что точно так же можно получить деньги, которые остались на сертификате после покупки. Причем форму расчета ‒ на банковский счет или наличными ‒ покупатель выбирает сам.
Кроме того, у сертификата не может быть ограниченного срока действия. Деньги внесены в качестве предоплаты, поэтому должны быть возвращены, если вы не использовали сертификат. Мнение магазина по этому поводу в расчет не принимается, потому что в данном случае правового обоснования установлению срока годности не существует.
"Если возникает конфликт, потребитель вправе обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор
. Подробно расписать, что он хотел получить денежные средства за сертификат, который он не может или не хочет использовать, а ему отказывают. Правда на стороне потребителя. Сертификат – это по сути своей предоплата, которая не может "сгореть". Это приводит к тому, что у торгового предприятия происходит необоснованное обогащение, такое понятие тоже есть в правоприменительной практике", – сказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей.