https://ria.ru/20210106/peterburg-1592143481.html
Число свободных коек в петербургских стационарах превысило 19%
Число свободных коек в петербургских стационарах превысило 19%
Число свободных коек в стационарах Петербурга превысило 19%, в городе развернуто 12 328 коек, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:30
2021-01-06T16:30
2021-01-06T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Число свободных коек в стационарах Петербурга превысило 19%, в городе развернуто 12 328 коек, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на распространенном городской администрацией видео."Помощь петербуржцам оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров, где развернуто 12 328 коек. Общее число свободных коек уже превысило 19%. В больницы Петербурга поступил 771 больной за сутки, число госпитализаций постепенно снижается. По сравнению с прошлой неделей и со вчерашним днем снизилось на 9,4%. В настоящий момент на амбулаторном лечении находится 68 081 человек", - сказал Эргашев.По его словам, в стационарах обеспечено необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты.За сутки в Петербурге установлен 3341 новый случай заболевания COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество