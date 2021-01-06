https://ria.ru/20210106/peterburg-1592143481.html

Число свободных коек в петербургских стационарах превысило 19%

Число свободных коек в петербургских стационарах превысило 19%

Число свободных коек в стационарах Петербурга превысило 19%, в городе развернуто 12 328 коек, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:30

2021-01-06T16:30

2021-01-06T17:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622702_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ca611c56929103c3f737f4c02481d154.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Число свободных коек в стационарах Петербурга превысило 19%, в городе развернуто 12 328 коек, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на распространенном городской администрацией видео."Помощь петербуржцам оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров, где развернуто 12 328 коек. Общее число свободных коек уже превысило 19%. В больницы Петербурга поступил 771 больной за сутки, число госпитализаций постепенно снижается. По сравнению с прошлой неделей и со вчерашним днем снизилось на 9,4%. В настоящий момент на амбулаторном лечении находится 68 081 человек", - сказал Эргашев.По его словам, в стационарах обеспечено необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты.За сутки в Петербурге установлен 3341 новый случай заболевания COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество