https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592127382.html

Патриарх назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию

Патриарх назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию и не следуют медицинским предписаниям, в том числе не носят маски, и... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:43

2021-01-06T13:43

2021-01-06T13:43

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религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию и не следуют медицинским предписаниям, в том числе не носят маски, и сравнил таких людей с неверующими – об этом он заявил в среду во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя."Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят - не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые - а так их можно назвать - в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Феномен неверия присутствует и он всегда опасен. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, Господь дал людям свет разума для различения добра и зла и "в данном случае мы должны преломить этот божественный разум в своем сознании – в том числе разумно оценивая то, что со всеми нами сегодня происходит"."Мы, конечно, должны соблюдать все предписания медиков: носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания. Я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляют к каждому из вас. Не следует пренебрегать требованиям и предписаниям", - подчеркнул патриарх Кирилл.Вместе с тем он отметил, что из-за эпидемии людей в храмах "совсем мало", призвал вести религиозных образ жизни и ходить в храмы, соблюдая все санитарные нормы. "Нужно оберегать себя, своих родных и близких, укреплять свою веру нужно никогда не забывать молитвы, по возможности, причащаться святых христовых таин и вести, может быть, особо напряженный религиозный образ жизни... Нужно чаще посещать храм Божий, соблюдая медицинские предписания. Нужно больше времени уделять домашней молитве, больше внимания уделять детям и внукам, чтобы они выросли в православной вере", - заключил предстоятель Русской церкви.Ранее в среду патриарх Кирилл призвал верующих помогать ближним, в том числе больным COVID-19 и молиться за них.Рождество Христово встретят 7 января в Русской православной а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Накануне 6 января в Церкви встречают Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - Царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Как сообщили в Московской патриархии, рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прямая трансляция начнется в 23 часа по Москве на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас". В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пустят людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.Несмотря на большое скопление людей, которое обычно происходит в православных храмах на Рождественских службах, в Русской православной церкви допустили закрытие церквей для прихожан только в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Также в связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592106014.html

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/1592028230.html

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