https://ria.ru/20210106/obonyanie-1592137924.html

Назван срок восстановления обоняния после COVID-19

Назван срок восстановления обоняния после COVID-19

Ученые назвали сроки восстановления обоняния у большинства пациентов, перенесших COVID-19. Полученные данные опубликованы в Journal of Internal Medicine. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:37

2021-01-06T15:37

2021-01-06T16:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ученые назвали сроки восстановления обоняния у большинства пациентов, перенесших COVID-19. Полученные данные опубликованы в Journal of Internal Medicine.Специалисты провели исследование с участием двух с половиной тысяч пациентов из 18 европейских больниц и выяснили, что снижение чувствительности или полная потеря обоняния присутствовали в 85,9% случаев при легкой форме COVID-19, в 4,5% — при умеренной форме и в 6,9% — при тяжелых и критических случаев.Средняя продолжительность обонятельной дисфункции составила 21,6 дня, однако четверть пострадавших сообщили, что обоняние не восстановилось полностью даже спустя два месяца."Обонятельная дисфункция чаще встречается при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических, и 95% пациентов восстанавливают обоняние в течение шести месяцев после заражения", — заключил ведущий автор исследования Джером Лечиен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/shtamm-1592123247.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество