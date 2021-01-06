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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592144146.html
У жены президента Армении нашли коронавирус
У жены президента Армении нашли коронавирус
Коронавирус обнаружен не только у президента Армении Армена Саркисяна, но и у его супруги Нуне Саркисян, сообщили в президентской администрации. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:40
2021-01-06T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Коронавирус обнаружен не только у президента Армении Армена Саркисяна, но и у его супруги Нуне Саркисян, сообщили в президентской администрации.Во вторник в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции."Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян, которые заразились коронавирусом нового типа, выражают благодарность за слова поддержки и пожелания здоровья, поступившие к ним из Армении, Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и диаспоры", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации в Facebook.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, армения, в мире
Материал дополняется

У жены президента Армении нашли коронавирус

16:40 06.01.2021 (обновлено: 17:10 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Коронавирус обнаружен не только у президента Армении Армена Саркисяна, но и у его супруги Нуне Саркисян, сообщили в президентской администрации.
Во вторник в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции.
"Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян, которые заразились коронавирусом нового типа, выражают благодарность за слова поддержки и пожелания здоровья, поступившие к ним из Армении, Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и диаспоры", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации в Facebook.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
 
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