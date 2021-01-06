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У жены президента Армении нашли коронавирус
У жены президента Армении нашли коронавирус
Коронавирус обнаружен не только у президента Армении Армена Саркисяна, но и у его супруги Нуне Саркисян, сообщили в президентской администрации. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:40
2021-01-06T16:40
2021-01-06T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Коронавирус обнаружен не только у президента Армении Армена Саркисяна, но и у его супруги Нуне Саркисян, сообщили в президентской администрации.Во вторник в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции."Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян, которые заразились коронавирусом нового типа, выражают благодарность за слова поддержки и пожелания здоровья, поступившие к ним из Армении, Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и диаспоры", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации в Facebook.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, армения, в мире