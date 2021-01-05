https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592036399.html

Гинцбург ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"

Гинцбург ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"

Мировые производители вакцин идут по проверенному пути российских разработчиков "Спутника V", заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:05

2021-01-05T12:05

2021-01-05T13:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мировые производители вакцин идут по проверенному пути российских разработчиков "Спутника V", заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", — сказал Гинцбург.Так ученый прокомментировал слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду, которая заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург