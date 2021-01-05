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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592036399.html
Гинцбург ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
Гинцбург ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"
Мировые производители вакцин идут по проверенному пути российских разработчиков "Спутника V", заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:05
2021-01-05T13:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мировые производители вакцин идут по проверенному пути российских разработчиков "Спутника V", заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", — сказал Гинцбург.Так ученый прокомментировал слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду, которая заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург

Гинцбург ответил на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"

12:05 05.01.2021 (обновлено: 13:01 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мировые производители вакцин идут по проверенному пути российских разработчиков "Спутника V", заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", — сказал Гинцбург.
Вакцинация медиков от коронавируса во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 08:00Наука
"В жар бросало". Привитые от коронавируса честно рассказали обо всем
Так ученый прокомментировал слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду, которая заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Гинцбург
 
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